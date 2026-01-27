Eintracht Bad Kreuznach meldet weitere Verlängerungen

Deniz Darcan (Mitte) bleibt bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. – Foto: SGE

Bad Kreuznach. Die SG Eintracht Bad Kreuznach stellt die Weichen für die kommende Saison: Nach Trainer Thomas Effgen haben weitere Schlüsselfiguren aus dem Kader für die kommende Saison zugesagt. So meldet der Verbandsligist die Verlängerung des langjährigen Kapitäns und spielenden Co-Trainers Deniz Darcan sowie der beiden Spieler David Molnar und Simon Marschall. Auch Co-Trainer Sandro Schlitz bleibt.

Beide Akteure haben sich in der Mannschaft etabliert und genießen das Vertrauen der sportichen Leitungen", teilt die SG in einer Pressemeldung mit. Zu Darcan heißt es: "Seine Führungsqualität und Identifikation mit dem Verein sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil des sportlichen Konzepts".