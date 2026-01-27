 2026-01-20T07:14:11.657Z

Deniz Darcan (Mitte) bleibt bei der SG Eintracht Bad Kreuznach.
Deniz Darcan (Mitte) bleibt bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. – Foto: SGE

Eintracht Bad Kreuznach meldet weitere Verlängerungen

Nach Trainer Effgen haben auch weitere Schlüsselfiguren des Kaders für die kommende Runde zugesagt

Bad Kreuznach. Die SG Eintracht Bad Kreuznach stellt die Weichen für die kommende Saison: Nach Trainer Thomas Effgen haben weitere Schlüsselfiguren aus dem Kader für die kommende Saison zugesagt. So meldet der Verbandsligist die Verlängerung des langjährigen Kapitäns und spielenden Co-Trainers Deniz Darcan sowie der beiden Spieler David Molnar und Simon Marschall. Auch Co-Trainer Sandro Schlitz bleibt.

Beide Akteure haben sich in der Mannschaft etabliert und genießen das Vertrauen der sportichen Leitungen", teilt die SG in einer Pressemeldung mit. Zu Darcan heißt es: "Seine Führungsqualität und Identifikation mit dem Verein sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil des sportlichen Konzepts".

Auch Co-Trainer Sandro Schlitz (Mitte) hat in Bad Kreuznach für ein weiteres Jahr unterschrieben.
Auch Co-Trainer Sandro Schlitz (Mitte) hat in Bad Kreuznach für ein weiteres Jahr unterschrieben. – Foto: SGE

