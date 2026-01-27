Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Deniz Darcan (Mitte) bleibt bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. – Foto: SGE
Eintracht Bad Kreuznach meldet weitere Verlängerungen
Nach Trainer Effgen haben auch weitere Schlüsselfiguren des Kaders für die kommende Runde zugesagt
Bad Kreuznach. Die SG Eintracht Bad Kreuznach stellt die Weichen für die kommende Saison: Nach Trainer Thomas Effgen haben weitere Schlüsselfiguren aus dem Kader für die kommende Saison zugesagt. So meldet der Verbandsligist die Verlängerung des langjährigen Kapitäns und spielenden Co-Trainers Deniz Darcan sowie der beiden Spieler David Molnar und Simon Marschall. Auch Co-Trainer Sandro Schlitz bleibt.
Beide Akteure haben sich in der Mannschaft etabliert und genießen das Vertrauen der sportichen Leitungen", teilt die SG in einer Pressemeldung mit. Zu Darcan heißt es: "Seine Führungsqualität und Identifikation mit dem Verein sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil des sportlichen Konzepts".
Auch Co-Trainer Sandro Schlitz (Mitte) hat in Bad Kreuznach für ein weiteres Jahr unterschrieben. – Foto: SGE