Eintrachtler Peter Zacher kommt im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) zu Fall, Kalle Volp schnappt sich den Ball und stürmt davon. Foto: AZ-Archiv/Repro Mario Luge
Eintracht Bad Kreuznach in 2. Liga: Fabel-Ferner und Hitzfeld-Hattrick
Serie, Teil 3: Der Aufsteiger von der Nahe muss sich zu Weihnachten nach unten orientieren +++ Es stehen auch Top-Duelle mit dem 1. FC Nürnberg oder VfB Stuttgart an
Bad Kreuznach. Eintracht Bad Kreuznach ist ein Traditionsverein. Dass der aktuelle Verbandsligist auch über die Kreisgrenzen hinaus immer noch bekannt ist und einen guten Ruf genießt, liegt neben der insgesamt erfolgreichen Historie gerade in der Nachkriegszeit. Aber vor allem auch eine Saison im bezahlten Fußball: Genau vor 50 Jahren stieg die Sportgemeinde 1902 in die Zweite Bundesliga Süd auf. Grund genug, die Saison 1975/76 in einer kleinen Serie Revue passieren zu lassen. Teil 3 der kleinen Serie beschäftigt sich mit der Zeit von November bis Weihnachten. Es sollte kalt werden beim Aufsteiger. Mehr dazu lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.
