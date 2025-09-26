Eintracht-Altstars in Walldorf Traditionsmannschaft spielt für guten Zweck +++ Körbel vom Stadion begeistert

WALLDORF. Eddy Hausmann hat sich in all den Jahrzehnten, da er mit seiner „Festhalle Hausmann“ beliebter Gastgeber insbesondere auf der Dippemess‘ (seit 1986) und dem von ihm initiierten Frankfurter Oktoberfest (seit 2009) war, einen Ruf als Frankfurts bekanntester Festwirt verdient. Auch wenn mittlerweile seine Söhne Dennis und Patrick das Unternehmen führen: Eddy Hausmann ist in der Mainmetropole und bei seiner sehr geschätzten Frankfurter Eintracht, deren Verwaltungsrat er lange angehörte, bekannt wie ein bunter Hund.

Diese Kontakte nutzte er, um zu helfen, das Schlappekicker-Benefizspiel 2025 zu seinem Heimatverein, SV Rot-Weiß Walldorf, zu holen: Hausmann sprach Harald Stenger an, stellvertretender Vorsitzender der Schlappekicker-Aktion der Frankfurter Rundschau. Charly Körbel, Leiter der Eintracht-Traditionsmannschaft, und ein Marketingmitarbeiter des Bundesligisten überzeugten sich, warum Stenger das RWW-Stadion empfohlen hatte. „In so einem schönen Amateurstadion haben wir lange nicht mehr gespielt“, gibt RWW-Vorsitzender Manfred Knacker die Reaktion Körbels wieder.

Am Freitag (26.) also kommen ehemalige Profis der Eintracht, darunter Rudi Bommer, Slobodan Komljenovic, Michael Thurk, Uwe Müller, Ervin Skela und Thomas Zampach, um sich mit der Ü40-Mannschaft des SV Rot-Weiß zu messen. Auch der Schirmherr, Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef, spielt im Traditionsteam mit.

Das Jubiläumsspiel – die Schlappekicker-Aktion feiert ihr 75-jähriges Bestehen – wird um 18.30 Uhr vom ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner angepfiffen. „Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Tag“, lässt sich Körbel zitieren: „Rund um das Spiel wird für Jung und Alt ein attraktives Unterhaltungsprogramm angeboten.“ Moderiert von Daniel Granitzny und Christian Belz (Hit-Radio FFH) geht es schon um 17.30 Uhr los mit Prominenten-Interviews und Eintracht-Infos. Zuvor gibt es ab 15.30 Uhr ein Training der Eintracht-Fußballschule, bei dem Talente aus dem RWW-Nachwuchs von Ex-Profis angeleitet werden.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für zehn Euro, ermäßigt sechs Euro (für Kinder bis 14 Jahre). Alle Ticket-Einnahmen fließen in die Schlappekicker-Kasse. Ebenso der Erlös der Versteigerung von Souvenirs wie unterschriebene Trikots des Eintracht-Bundesliga-Kaders und von Charly Körbel.





