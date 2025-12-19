Eintracht Alt Ruppin krönt perfekten Hallenabend

Das Weihnachtsturnier des SV Eintracht Alt Ruppin am heutigen Freitagabend wurde zu einem eindrucksvollen Schaufenster regionalen Hallenfußballs. In der Finalrunde im Sportcenter in Neuruppin setzte sich der Gastgeber mit einer makellosen Bilanz durch und sicherte sich den Turniersieg. Fünf Mannschaften, der Modus Jeder gegen jeden und eine Spielzeit von zwölf Minuten pro Partie sorgten für einen intensiven, emotionalen und bis zum Schluss hochklassigen Turnierabend.

Das Weihnachtsturnier war bewusst übersichtlich angelegt. In einer gemeinsamen Gruppe traten der SV Eintracht Alt Ruppin, der MSV 1919 Neuruppin, der SV 90 Fehrbellin, der TSV Wustrau und der Langener SV 02 gegeneinander an. Ohne K.-o.-Phase, ohne Umwege, entschied allein die Tabelle über den Turniersieg. Diese Struktur verlieh jeder Begegnung unmittelbare Bedeutung und ließ von Beginn an keinen Raum für taktisches Abwarten.

Ein Auftakt nach Maß für den Gastgeber

Der Turnierabend begann mit einem klaren Signal des Gastgebers. Der SV Eintracht Alt Ruppin setzte sich mit 4:0 gegen den Langener SV 02 durch und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Parallel zeigte auch der MSV 1919 Neuruppin seine Offensivstärke und besiegte den TSV Wustrau mit 6:1. Bereits nach den ersten beiden Partien zeichnete sich ab, dass Tempo und Torfreude den Abend prägen würden.

Dominanz in Serie – Alt Ruppin setzt sich ab

Der SV Eintracht Alt Ruppin bestätigte seine starke Form im weiteren Verlauf eindrucksvoll. Auf das Auftaktergebnis folgte ein 6:0-Erfolg gegen den TSV Wustrau, ehe auch der SV 90 Fehrbellin mit 1:0 bezwungen wurde. Im abschließenden Turnierspiel setzte sich Alt Ruppin schließlich mit 3:2 gegen den MSV 1919 Neuruppin durch. Vier Spiele, vier Siege, ein Torverhältnis von 14:2 und zwölf Punkte bedeuteten den Turniersieg.

MSV Neuruppin offensivstark und konstant

Hinter dem Gastgeber entwickelte sich ein spannender Kampf um die weiteren Podestplätze. Der MSV 1919 Neuruppin überzeugte mit Offensivkraft und Konstanz. Zwei klare Siege gegen den TSV Wustrau (6:1) und den Langener SV 02 (6:0) sowie ein 2:2 gegen den SV 90 Fehrbellin brachten sieben Punkte und ein Torverhältnis von 16:6. Erst die knappe Niederlage im direkten Duell mit Alt Ruppin verhinderte den Turniersieg.

Fehrbellin stabil, Wustrau kämpferisch

Der SV 90 Fehrbellin punktete mit einem 5:0 gegen den Langener SV 02 sowie einem 1:0 gegen den TSV Wustrau. Das Unentschieden gegen den MSV Neuruppin hielt die Mannschaft lange im Rennen um Platz zwei, am Ende standen sieben Punkte und Rang drei. Der TSV Wustrau wiederum zeigte trotz dreier Niederlagen Moral und sicherte sich mit einem 3:0 gegen den Langener SV 02 sowie einem 1:0 gegen Fehrbellin drei Punkte.

Ein schwieriger Abend für Langen

Für den Langener SV 02 verlief der Turnierabend ohne sportlichen Ertrag. Vier Niederlagen, kein eigenes Tor und 18 Gegentreffer spiegelten den schweren Stand wider. Dennoch blieb auch für Langen der Charakter des Turniers spürbar: ein gemeinsamer Jahresabschluss in vertrauter regionaler Umgebung.

Weihnachtsfußball mit regionaler Identität

Das Weihnachtsturnier des SV Eintracht Alt Ruppin zeigte, was den regionalen Hallenfußball ausmacht: kurze Wege, bekannte Rivalitäten, hohe Intensität und eine besondere vorweihnachtliche Atmosphäre. Mit einer starken Leistung krönte sich der Gastgeber zum Turniersieger und sorgte für einen Abschluss des Fußballjahres, der sportlich wie emotional in Erinnerung bleiben wird.