Eintracht Alt Ruppin jubelt, Glienicke gewinnt turbulente Tor-Show

Der 27. Spieltag der Landesliga Nord begann mit zwei emotional aufgeladenen Partien. Der SV Eintracht Alt Ruppin setzte sich vor heimischer Kulisse mit 3:1 gegen Schwarz-Rot Neustadt/Dosse durch und festigt seine Position im oberen Tabellenfeld. Der FV Preussen Eberswalde und Fortuna Glienicke lieferten sich ein wahres Offensivspektakel mit dem besseren Ende für die Gäste.

Vor 343 Zuschauern lieferte Alt Ruppin eine starke Vorstellung ab. Hugo Bloch eröffnete in der 27. Minute mit dem 1:0 und brachte die Hausherren in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Nino Purrmann in der 48. Minute auf 2:0 und sorgte früh für einen wichtigen Puffer. Neustadt steckte nicht auf und kam durch Lukas Japs in der 67. Minute auf 2:1 heran, doch Alt Ruppin antwortete. Erneut war es Nino Purrmann, der in der 82. Minute zum entscheidenden 3:1 traf und damit seinen Doppelpack perfekt machte.

In Eberswalde bekamen die Zuschauer ein wildes Auf und Ab geboten. Jan Geis brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, doch Glienicke drehte das Spiel binnen einer Minute durch einen Doppelschlag von Justin Hippe in der 39. und 40. Minute. Nach der Pause erhöhte Mattis Raschke in der 50. Minute auf 3:1 – scheinbar die Vorentscheidung. Doch Eberswalde kämpfte sich erneut heran. Jan Geis verkürzte in der 62. Minute auf 2:3. Dominic Wolter stellte mit dem 4:2 in der 72. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Krystian Mariusz Peda mit dem 3:4 in der 83. Minute noch einmal für Spannung sorgte. Doch ein letzter Ausgleich blieb den Gastgebern verwehrt. ---

Ein Duell David gegen Goliath. Die Gastgeber stehen mit 16 Punkten auf Rang 15, während Stahl die Tabelle anführt. Das Hinspiel ging mit 4:1 klar an die Brandenburger – Diego Lima De Mello traf doppelt. Auch diesmal spricht alles für den Favoriten, doch Blau-Gelb zeigte zuletzt Moral beim 4:4 in Templin. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 PUSH

Im Hinspiel feierte Schwedt einen 4:1-Auswärtssieg – Maxim Kath und Christian Staatz trafen jeweils doppelt. Zuletzt sorgte Schwedt mit dem 5:1 in Glienicke für ein Ausrufezeichen. Hennigsdorf hingegen holte mit dem 2:2 gegen Concordia einen Achtungserfolg. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte zwischen unterem Mittelfeld und Abstiegszone. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SG Bornim SG Bornim Schönower SV 1928 Schönower SV 15:00 PUSH

Das Duell zweier Aufsteiger verspricht Spannung. Im Hinspiel setzte sich Schönow mit 4:2 durch, Dariusz Szmulski traf dabei doppelt. Bornim verlor zuletzt mit 0:2 in Brandenburg, Schönow erkämpfte ein 2:2 gegen Eberswalde nach 0:2-Rückstand. Beide Teams liegen dicht beieinander – mit einem Sieg kann der Abstand zu den Abstiegsrängen ausgebaut werden. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick SC Victoria 1914 Templin SC Templin 15:00 PUSH

Zepernick bleibt nach dem 2:1 in Neustadt auf Kurs Richtung Top drei. Rodrigo De Jesus Mendes traf erneut entscheidend. Im Hinspiel setzte sich Zepernick in Templin klar mit 3:0 durch. Templin kommt mit einem spektakulären 4:4 gegen Falkensee – will man den Anschluss an Rang 15 halten, braucht es aber Zählbares aus Zepernick. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH

Für Trebbin zählt im Heimspiel gegen Bernau nur ein Sieg, um sich etwas Luft zu verschaffen. Im Hinspiel war Justin Luca Weber mit zwei Toren der entscheidende Mann beim 2:0-Erfolg der Bernauer. Diese verloren zuletzt gegen Alt Ruppin und wollen sich mit einem Sieg im oberen Mittelfeld festsetzen. ---