Eintracht Alt Ruppin II im 11:1-Torrausch, Victoria Templin II glänzt

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV Veritas Wittenberge/Breese II – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 4:2
Vor 63 Zuschauern entwickelte sich in Wittenberge eine abwechslungsreiche Partie. Die Gäste aus Wusterhausen erwischten durch Christian Müller in der 3. Minute den besseren Start, doch Philip Awe glich bereits in der 8. Minute für die Veritas-Reserve aus. Im 2. Durchgang übernahmen die Hausherren das Kommando: Lucas-Benedict Gehrke (53.) und Mohamed Alchaieb (63.) schraubten das Ergebnis auf 3:1 hoch. Zwar verkürzte Ronny Miermeister in der 65. Minute per Foulelfmeter noch einmal für die Blau-Weißen, doch Gordon Lahno machte ebenfalls per Strafstoß in der 77. Minute mit dem 4:2 den Deckel drauf.
SV Eiche 05 Weisen – TSV Wustrau 0:2
In einer kampfbetonten Begegnung vor 118 Zuschauern entführte der TSV Wustrau alle 3 Punkte aus Weisen. Nachdem die 1. Halbzeit torlos geblieben war, schlugen die Gäste nach dem Seitenwechsel eiskalt zu. Domenic Dean Biemann brachte den TSV in der 56. Minute in Führung. Der SV Eiche 05 bemühte sich zwar um den Ausgleich, doch Erik Gürtel sorgte in der 71. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung und den Endstand.
SV Union Neuruppin 1990 – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 1:2
Ein dramatisches Finish erlebten die 53 Zuschauer in Neuruppin. Die Hausherren gingen früh durch Fabian Mahnke (5.) in Führung und verteidigten diesen Vorsprung über weite Strecken der Partie. Erst in der Schlussphase drehte Zaatzke das Spiel: Stephan Lothar Manfred Obst gelang in der 71. Minute der Ausgleich. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, traf Martin Zerbian in der Nachspielzeit (90.+2) zum viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.
SV Eintracht Alt Ruppin II – SG Stahl Wittstock 11:1
Die 86 Zuschauer in Alt Ruppin wurden Zeugen einer einseitigen Machtdemonstration, bei der die SG Stahl Wittstock förmlich überrollt wurde. Die Tore für die Eintracht-Reserve fielen fast im Minutentakt: Lukas Schuster (12., 70.), Jakob Dodt (25., 48.), Lucas Lück (45., 80.), Justin Langsieb (56.), Jeremy-Sebastian Pütz (69.), Thomas Nowitzki (75.), Valentin Mats Mundchen (77.) und Michael Kuphal (86.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Den einzigen Ehrentreffer für die Stahl-Elf erzielte Christian Müller in der 70. Minute zum zwischenzeitlichen 7:1.
SV 90 Fehrbellin – Zernitzer SV 1951 3:1
Der SV 90 Fehrbellin feierte vor 100 Zuschauern einen Heimsieg gegen den Zernitzer SV. Durch Treffer von Jakob Schniedermeier (33.) und Hannes Katzenski (42.) gingen die Hausherren mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause. Zernitz machte es in der Schlussphase noch einmal spannend, als Alexander Pörschke in der 77. Minute der Anschlusstreffer gelang. Die endgültige Entscheidung besorgte jedoch Bastian Grimmoni, der in der Nachspielzeit (90.+4) zum 3:1-Endstand traf.
SV Blumenthal-Grabow – SV Prignitz-Maulbeerwalde 1:2
Die Gäste aus Maulbeerwalde erwischten vor 118 Zuschauern einen Blitzstart. Jonas Klein avancierte zum Matchwinner, indem er sein Team mit einem frühen Doppelpack in der 5. und 9. Minute mit 0:2 in Führung brachte. Blumenthal-Grabow kämpfte sich im 2. Durchgang zurück in die Partie, kam durch Valeri Marasov (77.) aber lediglich noch zum 1:2-Anschlusstreffer. Trotz einer Schlussoffensive der Heimelf brachten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit.
Meyenburger SV Wacker 1922 – MSV 1919 Neuruppin II 2:2
Vor 61 Zuschauern trennten sich der Meyenburger SV Wacker und die Reserve des MSV Neuruppin mit einem Unentschieden. In einer intensiv geführten Partie schenkten sich beide Mannschaften nichts, sodass am Ende eine Punkteteilung zu Buche stand, mit der beide Seiten leben müssen.
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FSV Rot-Weiß Prenzlau II – SpG Vierraden/Gartz 1:3
Vor 84 Zuschauern in Prenzlau entführte die SpG Vierraden/Gartz alle 3 Punkte. Die Gäste gingen in der 23. Minute durch Justin Popinga mit 0:1 in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Kurz nach dem Seitenwechsel baute Tobias Meschke in der 51. Minute den Vorsprung auf 0:2 aus. Die Prenzlauer Reserve zeigte jedoch Moral und kam nur 2 Minuten später durch Bruno Turner in der 53. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn für die Hausherren zerschlug sich jedoch in der 76. Minute, als Maciej Piotr Czyzewski den Treffer zum 1:3-Endstand markierte.
SV 1926 Lübbenow – SpG Schwedt/Criewen II 7:1
Der SV 1926 Lübbenow lieferte vor 100 Zuschauern eine beeindruckende Offensivvorstellung ab und fertigte die Reserve der SpG Schwedt/Criewen deutlich ab. Bereits nach 7 Minuten führten die Hausherren durch Tore von Stephan Bethke (3. Minute) und Marcel Sieczkarz (7. Minute) mit 2:0. Kurz vor der Pause schraubten Bartosz Maciej Jasik (41. Minute) und Maciej Adrian Hofmann (45. Minute) das Ergebnis auf 4:0 hoch. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lübbenow hungrig: Stephan Bethke erhöhte in der 50. Minute auf 5:0. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Sven Lenz in der 56. Minute, bevor Pascal Podgorny (89. Minute) und erneut Bartosz Maciej Jasik (90. Minute) in der Schlussphase den 7:1-Endstand herstellten.
SV 90 Pinnow – SpG Storkow/Vietmannsdorf 0:1
In einer defensiv geprägten Partie vor 50 Zuschauern entschied ein einziger Treffer über Sieg und Niederlage. Der SV 90 Pinnow und die SpG Storkow/Vietmannsdorf neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, wobei Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment des Spiels nutzte Pablo Steltner in der 28. Minute, als er zur 0:1-Führung für die Gäste traf. In der Folge verteidigte Storkow/Vietmannsdorf den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und brachte den Auswärtssieg erfolgreich über die Zeit.
LSV Zichow – FC Husaria Schwedt 0:6
20 Zuschauer wurden Zeugen eines einseitigen Duells, in dem der FC Husaria Schwedt seine spielerische Überlegenheit konsequent ausnutzte. Den Torreigen eröffnete Dawid Adam Gruszecki in der 35. Minute. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gastgebern alle Dämme: Dawid Sac erhöhte mit einem Doppelschlag (53. und 60. Minute) auf 0:3. Nur wenig später legten Dawid Adam Gruszecki (62. Minute) und Dawid Sowinski (63. Minute) innerhalb kürzester Zeit zum 0:5 nach. Den Schlusspunkt unter die Galavorstellung der Gäste setzte Pawel Karczewski in der 77. Minute mit dem Treffer zum 0:6-Endstand.
SpG Parmen/Fürstenwerder – SV Eintracht Göritz 2:0/Wertung
Die Begegnung zwischen der SpG Parmen/Fürstenwerder und dem SV Eintracht Göritz fand nicht statt. Da die Gäste aus Göritz nicht zum Spiel antraten, wurde die Partie mit 2:0 Toren und 3 Punkten für die Gastgeber gewertet. Damit verbucht Parmen/Fürstenwerder einen kampflosen Heimsieg auf seinem Konto.
SC Victoria 1914 Templin II – Heinersdorfer SV 1973 7:0
Vor 60 Zuschauern feierte die Reserve des SC Victoria 1914 Templin einen Kantersieg gegen den Heinersdorfer SV 1973. Lukas Hagenbach eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, bevor Bennet Soboll in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Im 2. Durchgang blieb Templin drückend überlegen: Erneut Lukas Hagenbach (56. Minute) und Philipp Schramm (61. Minute) schraubten das Ergebnis schnell auf 4:0 hoch. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal deutlich, als Markus Schauseil (79. Minute), erneut Philipp Schramm (86. Minute) und Johannes Collin (89. Minute) das Ergebnis auf den 7:0-Endstand schraubten.
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