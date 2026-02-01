Eintracht Alt Ruppin dominiert – NIG Cup endet mit makelloser Bilanz

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der NIG Cup der Frauen des SV Eintracht Alt Ruppin hat am heutigen Sonntag ein klares sportliches Bild hinterlassen. Sieben Mannschaften, ein kompromissloser Modus und zwölf Minuten Spielzeit pro Partie führten zu einem Turnier, in dem Konstanz und Durchsetzungsfähigkeit entscheidend waren. Der SV Eintracht Alt Ruppin gewann alle seine Spiele, kassierte nur ein Gegentor und sicherte sich mit deutlichem Abstand den Turniersieg. Dahinter entfaltete sich ein intensiver Kampf um die weiteren Plätze, geprägt von vielen Toren, wechselnden Tabellenkonstellationen und hoher körperlicher Belastung.

Ein Turnier ohne Sicherheitsnetz Der NIG Cup wurde vollständig im Modus „jede gegen jede“ ausgetragen. Sechs Spiele pro Mannschaft entschieden über die Endplatzierung, ohne Halbfinale oder Finale. Jede Begegnung floss direkt in die Tabelle ein, jede Schwächephase hatte unmittelbare Konsequenzen. Diese Struktur verlangte von allen Teams konstante Leistung über mehrere Stunden hinweg und verlieh dem Turnier eine besondere Spannung bis in die späten Abendstunden.

Veritas/Prignitz mit offensiver Durchschlagskraft Hinter dem Turniersieger etablierte sich die SpG Veritas/Prignitz als stärkster Verfolger. Mit 13 Punkten und 24 erzielten Treffern stellte die Spielgemeinschaft die beste Offensive des Turniers. Siege gegen Union Neuruppin, Blumenthal-Grabow, Fehrbellin und Wustrau sowie zwei Remis gegen Alt Ruppin und Zehdenick sicherten Rang zwei. Die hohe Toranzahl spiegelte den mutigen, nach vorn ausgerichteten Spielstil wider.

Alt Ruppin setzt von Beginn an Zeichen Der SV Eintracht Alt Ruppin übernahm vom ersten Spiel an die Kontrolle über das Turnier. Der Auftaktsieg gegen die SpG Veritas/Prignitz setzte früh ein Ausrufezeichen. Es folgten klare Erfolge gegen Blumenthal-Grabow, Zehdenick, Fehrbellin, Union Neuruppin und Wustrau. Sechs Siege aus sechs Spielen, 18 erzielte Tore und nur ein Gegentreffer bedeuteten die maximale Punktzahl von 18 und einen souveränen Turniersieg.

Zehdenick bleibt lange im Rennen

Der SV 1920 Zehdenick zeigte ebenfalls eine starke Turnierleistung. Mit 11 Punkten und 22 erzielten Toren belegte das Team Platz drei. Besonders die deutlichen Siege gegen Wustrau und Union Neuruppin unterstrichen die offensive Qualität. Zwei Unentschieden gegen Veritas/Prignitz und Blumenthal-Grabow verhinderten jedoch eine bessere Ausgangsposition im Titelrennen.

Blumenthal-Grabow im Mittelfeld gefordert

Der SV Blumenthal-Grabow landete mit sechs Punkten im Tabellenmittelfeld. Das Team zeigte wechselhafte Leistungen, überzeugte mit klaren Siegen gegen Wustrau und Fehrbellin, musste sich jedoch den Topteams deutlich geschlagen geben. Elf erzielte und zwölf kassierte Tore verdeutlichten die Balance zwischen Offensivdrang und defensiver Anfälligkeit.

Fehrbellin und Union Neuruppin unter Druck

Der SV 90 Fehrbellin und der SV Union Neuruppin 1990 sammelten jeweils drei Punkte. Beide Mannschaften kämpften über den gesamten Turnierverlauf, konnten aber nur einzelne Akzente setzen. Fehrbellin erzielte vier Tore, kassierte jedoch zwölf Gegentreffer. Union Neuruppin musste mit 21 Gegentoren die höchste Defensivbelastung hinnehmen, zeigte aber Moral und erkämpfte mehrere Unentschieden.

Wustrau zahlt Lehrgeld

Der TSV Wustrau belegte mit zwei Punkten den letzten Platz. Trotz engagierter Auftritte und vereinzelter Unentschieden blieb das Team ohne Sieg. Drei erzielte Treffer standen 23 Gegentoren gegenüber, was die Schwierigkeiten gegen offensiv starke Gegner widerspiegelte.

Ein langer Hallentag mit klarer Entscheidung

Der NIG Cup 2026 entwickelte sich zu einem intensiven Hallenturnier, das seine Entscheidung nicht in einem einzigen Endspiel, sondern über viele kleine Schritte fand. Der SV Eintracht Alt Ruppin nutzte diesen Modus konsequent, blieb ohne Punktverlust und setzte sich verdient an die Spitze. Dahinter sorgten Veritas/Prignitz und Zehdenick für hohe Torzahlen und Spannung. Das Turnier bestätigte den Reiz des Rundenturnier-Formats und bot Frauenfußball mit klarer Struktur, hoher Intensität und deutlichen sportlichen Aussagen.