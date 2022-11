Eintracht akzeptiert das Urteil Am 26.10. verhandelte des Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbands (TFV) zum Vorfall nach einem Spiel in Hildburghausen. Bis zuletzt war das Urteil nicht rechtskräftig, weil noch die Möglichkeit der Berufung bestand.

Mitteilung des FSV Eintracht Hildburghausen

"Am Samstag den 29.10.2022 erhielt der Verein schriftlich das Urteil zum Vorfall beim Landesklasse-Fußballspiel zwischen unserer Eintracht und dem FSV Ohratal am 02.Oktober 2022.



Am 02.11.2022 traf sich der Vorstand im Mannschaftsheim. Auf der Tagesordnung waren hier zwei Themen vorrangig. Zum einen ging es um das Urteil des Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes e.V. Hier wurden die anwesenden Vorstandsmitglieder von Dirk, Sebastian und Markus zuerst über die mündliche Verhandlung und das Urteil informiert. Natürlich ist das Strafmaß für einen Amateurverein wie den FSV 06 Eintracht Hildburghausen hoch, doch nach Absprache und Abwägung welche Strafen hier laut Rechts- und Vefahrensordnung möglich gewesen wären, hat der Vorstand einstimmig beschlossen das Urteil des Sportgerichtes anzunehmen und folgende Strafe für den FSV zu akzeptieren:

-- Geldstrafe 2.500,00 € / FSV trägt Kosten des Verfahrens / Auflage bei Heimspielen der 1. Mannschaft mindestens 8 Ordner zu stellen



Zweiter Punkt der Vorstandssitzung war der interne Umgang mit dem Urteil und wie der Verein mit den Beschuldigten umgeht. Hier beriet sich der Vorstand sehr lange und vertagte eine Entscheidung. Der Vorstand traf sich am Donnerstag den 03.11.2022 erneut um hier zu einer Einigung zu kommen"