Eintracht Ahaus: Leistungsträger bleiben, Sommertransfer aus Schüttorf

Beim SV Eintracht Ahaus dürfte man mit der ersten Westfalenliga-Halbserie seit 54 Jahren und dem sechsten Tabellenplatz unter dem Weihnachtsbaum mehr als zufrieden sein. Für den Sportlichen Leiter der Eintracht, Rainer Hackenfort, ein guter Grund, mit dem Großteil des Kaders für die kommende Saison zu planen: Gleich zehn Spieler haben in Ahaus für ein weiteres Jahr zugesagt.

So bleibt Igor Levchenko der Eintracht treu und geht dort in sein viertes Jahr. Der 34-jährige ukrainische Ex-Profi war in der Vergangenheit im Tor gesetzt, hat den Kampf um den Stammplatz allerdings in diesem Jahr gegen Rafael Romero Ponce verloren. In der Abwehr haben die Stammspieler Jannes Brüning und Tarek El-Abdulah verlängert, genauso die beiden Seniorendebütant Finn Haverkock und Danylo Tamylovych. Im Mittelfeld bleiben zudem Eigengewächs Jonathan Noack und der Niederländer Teun Olthuis. Die bislang wohl wichtigsten Verlängerungen sind die mit Torjäger Christopher Behrendt (14 Treffer) und seinem kongenialen Sturmpartner Lennart Varwick, der bislang noch keine einzige Westfalenliga-Minute verpasst hat. Darüber hinaus bleibt auch Stanley Vinke den Ahausern erhalten.

Einen Tag vor Heiligabend hat Eintracht Ahaus seinen Fans zudem ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht und den ersten externen Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Vom niedersächsischen Landesligisten FC Schüttorf 09 wechselt Steffen Krabbe nach Ahaus. Beim Tabellenneunten der Landesliga Weser-Ems habe der 27-Jährige "als spielstarker Mittelfeldakteur mit viel Übersicht, Ruhe am Ball und Zweikampfstärke – sowohl als Spielmacher als auch als Box-to-Box-Spieler" überzeugt, heißt es in der Vorstellung. Krabbe wohnt zudem seit vier Jahren selbst in Ahaus. "Trotz weiterer Möglichkeiten entschied sich Steffen bewusst für unsere Eintracht – es passt einfach", so der Verein weiter.