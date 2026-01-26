Eintracht Afferde verpflichtet dritten Winterneuzugang

Der junge Spieler blickt bereits auf besondere sportliche Erfahrungen zurück. Zu seinem bislang größten Erfolg erklärte er: „Mein größter individueller Erfolg ist ein Tor gegen den FSV Mainz 05 gewesen. Mannschaftlich gesehen sind wir insgesamt drei Jahre ungeschlagen in Heimspielen geblieben.“
Ausschlaggebend für den Wechsel nach Afferde waren für Ćuvrk sowohl sportliche als auch mannschaftliche Aspekte. „Die fußballerische Qualität im Team sowie die positive und angenehme Atmosphäre in der Mannschaft sind die ausschlaggebenden Punkte für meinen Wechsel nach Afferde gewesen“, so der Neuzugang.
Seine sportlichen Ziele formulierte der Offensivspieler klar: „Aufstieg in die Landesliga.“
Sportlich belegt Eintracht Afferde derzeit mit 23 Punkten aus 17 Spielen den zehnten Tabellenplatz in der Bezirksliga Hannover Staffel 4. Mit der Verpflichtung von Nikola Rade Ćuvrk setzt der Verein weiterhin auf junge Spieler, die perspektivisch an den Herrenbereich herangeführt werden sollen. Der Transfer unterstreicht den eingeschlagenen Weg, den Kader sowohl qualitativ als auch in der Breite zu entwickeln.
Der Neuzugang könnte allerdings schon beim AWesA Hallenmasters mit seinem neuen Team mitwirken. Anschließend stehen noch 4 Testspiele an, in welchen sich der Neuzugang in den Vordergrund spielen möchte. Der Rückrundenauftakt findet dann am 28.02. statt, wobei die Eintracht gegen den TSV Lenne trifft, die momentan Rang 14 belegen und lediglich 8 Punkte sammeln konnten.