Eintracht Afferde verpflichtet dritten Winterneuzugang

Der junge Spieler blickt bereits auf besondere sportliche Erfahrungen zurück. Zu seinem bislang größten Erfolg erklärte er: „Mein größter individueller Erfolg ist ein Tor gegen den FSV Mainz 05 gewesen. Mannschaftlich gesehen sind wir insgesamt drei Jahre ungeschlagen in Heimspielen geblieben.“

Ausschlaggebend für den Wechsel nach Afferde waren für Ćuvrk sowohl sportliche als auch mannschaftliche Aspekte. „Die fußballerische Qualität im Team sowie die positive und angenehme Atmosphäre in der Mannschaft sind die ausschlaggebenden Punkte für meinen Wechsel nach Afferde gewesen“, so der Neuzugang.