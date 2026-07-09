– Foto: Achim Keller

127 Vereine haben im vergangenen Jahr am Spielbetrieb der Männer teilgenommen, bei den Frauen war es 25 (davon elf in Spielgemeinschaften). Da auch die Zahl der Spielgemeinschaften bei den Männern steigt, verweist der Bezirksvorsitzende Arno Heger auf mögliche Folgen für die Kreisliga B: „Perspektivisch wird man wohl auch hier nicht um eine Reform der Staffeln, also eine Reduzierung der Staffelzahl, herumkommen“, schreibt Heger in seinem Tätigkeitsbericht. Wahlen des Bezirksausschusses stehen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. Für den Verbandstag 2027 werden die Delegierten des Bezirks bestimmt.

Einteilungsvorschlag der Ligen im Fußballbezirk Freiburg