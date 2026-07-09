Die Delegierten von 152 Vereinen sind am Samstag, 10.30 Uhr, zur Jahresversammlung des Fußballbezirks Freiburg in die Belchenhalle nach Münstertal geladen. Für die Vereine besteht Anwesenheitspflicht.
127 Vereine haben im vergangenen Jahr am Spielbetrieb der Männer teilgenommen, bei den Frauen war es 25 (davon elf in Spielgemeinschaften). Da auch die Zahl der Spielgemeinschaften bei den Männern steigt, verweist der Bezirksvorsitzende Arno Heger auf mögliche Folgen für die Kreisliga B: „Perspektivisch wird man wohl auch hier nicht um eine Reform der Staffeln, also eine Reduzierung der Staffelzahl, herumkommen“, schreibt Heger in seinem Tätigkeitsbericht. Wahlen des Bezirksausschusses stehen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. Für den Verbandstag 2027 werden die Delegierten des Bezirks bestimmt.
Einteilungsvorschlag der Ligen im Fußballbezirk Freiburg
Bezirksliga Freiburg
SV Au-Wittnau, SV RW Ballrechten-Dottingen, Spvgg. Buchenbach, FC Denzlingen II, SG Sexau/Buchholz (Aufst.), SG Freiamt-Ottoschwanden, Freiburger FC II, FC Freiburg St. Georgen, SV RW Glottertal, VfR Merzhausen (Aufst.), FV Herbolzheim, SC March (Aufst.), TV Köndringen, SF Oberried, SV BW Waltershofen (Abst.), SG Simonswald/Obersimonswald.
Kreisliga A, Staffel I
SF Elzach-Yach II, SV Endingen (Abst.), FC Bötzingen (Aufst.), SG Hecklingen/Malterdingen, SC Holzhausen, TuS Königschaffhausen, SV Hochdorf (Aufst.), FV Nimburg, SG Nordweil/Wagenstadt, SC Reute, SG Rheinhausen, SG Ihringen/Wasenweiler (Abst.), SV Opfingen (Aufst.), SG Wasser-Kollmarsreute, SG Weisweil/Forchheim, SF Winden.
Kreisliga A, Staffel II
FC Auggen II, FC Bad Krozingen, SV Biengen, SG Heitersheim/ Eschbach (Abst.), FC Rimsingen (Aufst.), Spvgg. Buggingen/Seefelden, SF Eintracht Freiburg, VfR Hausen II, PTSV Jahn Freiburg, SF Grißheim (Aufst.), SG Breisach/Gündlingen , FC Neuenburg, VfR Pfaffenweiler, Polizei-SV Freiburg, SV Tunsel, SV Hartheim-Bremgarten (Aufst.).
Kreisliga B, Staffel I
FC Emmendingen II (Abst.), FC Teningen II (Abst.), SG Broggingen/Tutschfelden, SV Burkheim, SC Eichstetten, SV Gottenheim, SV Heimbach, SV Jechtingen, SG Kenzingen/Bombach, SC Kiechlinsbergen, Riegeler SC, FV Sasbach, SG Vogtsburg/Achkarren.
Kreisliga B, Staffel II
TSV Alem. Freiburg-Zähringen, SV Biederbach, Spvgg. Gundelfingen/Wildtal 2, DJK Heuweiler, FV Hochburg Windenreute, FC Türkgücü Freiburg, FC Kollnau, SG Simonswald/Obersimonswald II, SG Prechtal/ Oberprechtal II, VfR Vörstetten, FC Waldkirch II, SV Mundingen II (Neu), SC Gutach/Bleibach (Abst.).
Kreisliga B, Staffel III
SV Ebnet, FSV Ebringen, ESV Freiburg, SV Kappel, ASV Merdingen, SV Munzingen, SvO Rieselfeld, FC Portugiesen Freiburg (Neu), VfR Umkirch, SV BW Wiehre Freiburg, FC Wolfenweiler/Schallstadt II, SC Mengen (Abst.), FSV RW Stegen II, SV Kirchzarten (Neu).
Kreisliga B, Staffel IV
Spvgg. Alem. Müllheim, SC Baris Müllheim, Spvgg. Ehrenkirchen, SpVgg. Bollschweil/Sölden (Abst.), SF Hügelheim, TuS Obermünstertal, DJK Schlatt, Staufener SC, FC Steinenstadt, SV Sulzburg, SV Weilertal, SC Zienken, SpVgg. Untermünstertal (Abst.), SC Vögisheim/Feldberg.
Kreisliga B, Staffel V
SF Elzach-Yach III, SG Wyhl/Endingen II, FC Bötzingen II, SG Hecklingen/Malterdingen II, SC Holzhausen II, TuS Königschaffhausen II, SV Hochdorf II, FV Nimburg II, SG Nordweil/Wagenstadt II, SC Reute II, SG Rheinhausen II, SG Ihringen/Wasenweiler II, SV Opfingen II, SG Wasser-Kollmarsreute II, FC Emmendingen III, SF Winden II.
Kreisliga B, Staffel VI
FC Bad Krozingen II, SV Biengen II, SG Heitersheim/ Eschbach II, FC Rimsingen , Spvgg. Buggingen/Seefelden II, SF Eintracht Freiburg II, VfR Hausen III, PTSV Jahn Freiburg II, SF Grißheim II, SG Breisach/Gündlingen II, FC Neuenburg II, VfR Pfaffenweiler II, Polizei-SV Freiburg II, SV Tunsel II, SV Hartheim-Bremgarten II.
Kreisliga B, Staffel VII
SV Au-Wittnau II, SV RW Ballrechten-Dottingen II, Spvgg. Buchenbach II, FC Denzlingen III, SG Sexau/Buchholz II, SG Freiamt-Ottoschwanden II, Spvgg. Gundelfingen/Wildtal II, FC Freiburg-St. Georgen II, SV RW Glottertal II, VfR Merzhausen II, FV Herbolzheim II, SC March II, TV Köndringen II, SF Oberried II, SV BW Waltershofen II.
Kreisliga C, Staffel I
Bahlinger SC III, SG Broggingen/Tutschfelden II, SV Burkheim II, SC Eichstetten II, SV Gottenheim II, SV Jechtingen II, SG Kenzingen/Bombach II, SC Kiechlinsbergen II, FV Nimburg III, TSV Alem. Freiburg-Zähringen III, SG Vogtsburg/Achkarren II.
Kreisliga C, Staffel II
TSV Alem. Freiburg-Zähringen II, SV Biederbach II, SG Freiamt/Ottoschwanden/Hochburg Windenreute III, FC Kollnau II, SG Simonswald/Obersimonswald III, SG Prechtal/Oberprechtal III, VfR Vörstetten II, SV Mundingen III, SC Gutach/Bleibach II.
Kreisliga C, Staffel III
SV Ebnet II, FSV Ebringen II, ESV Freiburg II, SV Kappel II, ASV Merdingen II, SV Munzingen II, SvO Rieselfeld II, VfR Umkirch II, FC Freiburg-St. Georgen III, SV BW Wiehre Freiburg II, FC Wolfenweiler/Schallstadt III, SC Mengen II, FSV RW Stegen III.
Kreisliga C, Staffel IV
Spvgg. Alem. Müllheim II, Spvgg. Ehrenkirchen II, SpVgg. Bollschweil/Sölden II, SF Hügelheim II, TuS Obermünstertal II, DJK Schlatt II, SV Au/Wittnau III, Spvgg. Buggingen/Seefelden III, SV Sulzburg II, SV Weilertal II, SpVgg. Untermünstertal II, SC Vögisheim/Feldberg II.
Bezirksliga, Frauen
SG Ebnet-Kappel II, SC Eichstetten, SG ESV/PSV Freiburg II, FC Freiburg-St.Georgen II, FV Hochburg Windenreute, Spvgg. Buggingen/Seefelden (Aufst.), Spvgg. Bollschweil /Sölden (Aufst.), SG Sexau/Buchholz, VfR Vörstetten, FC Weisweil, SV BW Wiehre Freiburg.
Kreisliga A, Frauen
Alem. Freiburg-Zähringen III, SG Au-Wittnau II, FC Weisweil II, SG Breisach/Bötzingen, SG Buchenbach/Oberried II, Freiburger FC, SG Freiamt/Ottoschwanden, SG Gottenheim/Vogtsburg III, FC Heitersheim II, SG Jechtingen/Forchheim, SG Nordweil/Wagenstadt (Neu), SG Obermünstertal/Staufen, SvO Rieselfeld II, SV BW Wiehre Freiburg II.
Inklusionsliga
Christophorus Kicker, SF Hügelheim, SV RW Ballrechten-Dottingen, SG Staufen/Sulzburg, SC Vögisheim, SV Weilertal, SG Kollnau/Gutach-Bleibach, FC Freiburg-St. Georgen.
Legende Aufst. = Aufsteiger; Abst. = Absteiger