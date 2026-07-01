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Allgemeines
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Einteilung fix: So sehen die A-Klassen im FK Ost aus
Gegenüber dem Einteilungs-Zwischenstand ist alles beim Alten geblieben
Die elf A-Klassen im Fußballkreis Ost stehen fest und gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Einteilungs-Zwischenstand gibt es keinerlei Veränderungen!
A-Klasse Straubing FC Aiterhofen FC Alburg TSV Oberalteich (oR = ohne Reserve) TSV Oberschneiding II (oR) RSV Parkstetten FC Straßkirchen FC Straubing FSV/VFB Straubing II (oR) Inter Straubing (oR) SpVgg Straubing (Ab)(oR) SV Türk Gücü Straubing II (oR) (zusätzlich in Reserverunde: SV Sossau)
A-Klasse Deggendorf SpVgg Aicha/Donau FC Deggendorf SpVgg GW Deggendorf II (oR) Türk Gücü Deggendorf TSV Grafling SpVgg Mariaposching TSV Metten FC Moos (Ab) TSV Natternberg SV Neuhausen/Offenberg II (oR) Plattlinger Kickers TSV Seebach II (oR) (zusätzlich in Reserverunde: SpVgg Niederalteich II und TSV Aholming II)
A-Klasse Regen SV Arnbruck SV Bischofsmais II (oR) TSV Bodenmais SpVgg Brandten SV Geiersthal II SV March (Ab) FC Al-Salam Regen FC Bürgerholz Regen SG Regen 2 / Langdorf 2 (oR) FC Rinchnach (Ab) SpVgg Schweinhütt SpVgg Teisnach (oR)
A-Klasse Passau SV Aicha vorm Wald DJK Haselbach SV Hutthurm II (oR) FC Otterskirchen SC Batavia Passau DJK Eintracht Passau DJK Passau-West II VfB Passau-Grubweg "C-Team" (oR) SG Rathsmannsdorf 1 / Garham 2 (Ab/Neu) FC Ruderting (R9) FC Salzweg II (oR) SG SV Schalding 3 / Hacklberg 1 (oR)
A-Klasse Vilshofen TSV Aidenbach FC Amsham (Ab) (aus Kreis West!) SV Beutelsbach DJK-SV Dorfbach II (oR) SV Hofkirchen II FC Künzing III (oR) DJK Neßlbach (oR) SG Neustift / Sandbach ASV Ortenburg SpVgg Pleinting SV Winzer II
A-Klasse Pocking SV Aigen/Inn SG Bad Birnbach / Bayerbach (aus Kreis West!) TSV Bad Griesbach STV Ering SG Hartkirchen/Pocking TSV Karpfham II (oR) RSV Kirchham TSV-DJK Malching (oR) SG Neuhaus/Sulzbach (Ab) SG Neukirchen/Engertsham DJK-SV Weng SV Würding (zusätzlich in Reserverunde: FC Bad Füssing)