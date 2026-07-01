Einteilung fix: So sehen die A-Klassen im FK Ost aus Gegenüber dem Einteilungs-Zwischenstand ist alles beim Alten geblieben von red · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die elf A-Klassen im Fußballkreis Ost stehen fest und gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Einteilungs-Zwischenstand gibt es keinerlei Veränderungen!

A-Klasse Straubing

FC Aiterhofen

FC Alburg

TSV Oberalteich (oR = ohne Reserve)

TSV Oberschneiding II (oR)

RSV Parkstetten

FC Straßkirchen

FC Straubing

FSV/VFB Straubing II (oR)

Inter Straubing (oR)

SpVgg Straubing (Ab)(oR)

SV Türk Gücü Straubing II (oR)

(zusätzlich in Reserverunde: SV Sossau)









A-Klasse Viechtach

SV Achslach

SpVgg Allersdorf

SV Gotteszell

SV Haibach II (oR)

SG Haselbach/Mitterfels

SV Kollnburg

SG Moosbach 1 / Prackenbach 2 (oR)

SG Neukirchen-St./Elisabethszell

TSV Stallwang (Ab)

1. FC Viechtach II (oR)

SV Wiesenfelden

SV Zinzenzell







A-Klasse Deggendorf

SpVgg Aicha/Donau

FC Deggendorf

SpVgg GW Deggendorf II (oR)

Türk Gücü Deggendorf

TSV Grafling

SpVgg Mariaposching

TSV Metten

FC Moos (Ab)

TSV Natternberg

SV Neuhausen/Offenberg II (oR)

Plattlinger Kickers

TSV Seebach II (oR)

(zusätzlich in Reserverunde: SpVgg Niederalteich II und TSV Aholming II)





A-Klasse Regen

SV Arnbruck

SV Bischofsmais II (oR)

TSV Bodenmais

SpVgg Brandten

SV Geiersthal II

SV March (Ab)

FC Al-Salam Regen

FC Bürgerholz Regen

SG Regen 2 / Langdorf 2 (oR)

FC Rinchnach (Ab)

SpVgg Schweinhütt

SpVgg Teisnach (oR)





A-Klasse Lalling

SV Fürstenstein (oR)

SG Grattersdorf 1 / Auerbach 2 / Loh

DJK-SSV Innernzell

SV Kirchberg im Wald II (oR)

SV Lalling (Ab)

1. FC Poppenberg (R9)

SG Preying 1 / Tittling 2

SV Schaufling

SV Schöllnach

SV Schwanenkirchen (Ab)(oR)

FC Untermitterdorf (oR)

SG Zenting/Thannberg

(zusätzlich in Reserverunde: SG Saldenburg 2 / Thurmansbang 2)





A-Klasse Grafenau/Zwiesel

TSV Frauenau

TSV Grafenau II (oR)

SV Haus im Wald (Ab)(oR)

SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag

SG Lindberg 2 / Rabenstein

SG Neuschönau / Neudorf

TSV Schönberg II (oR)

TSV Spiegelau (oR)

DJK-SV St. Oswald

SC 1919 Zwiesel II (oR)

SpVgg Zwieselau





A-Klasse Freyung

(Update: Die 5 Vereine möchten doch eine eigene Mini-Reserverunde spielen)

SG Bischofsreut / Haidmühle / Philippsreut (oR)

DJK Böhmzwiesel (oR)

SV Grainet II (oR)

SC Herzogsreut (oR)

DJK-SSV Hinterschmiding

SV-DJK Karlsbach (R9)

SV Kumreut

SV Perlesreut II (oR)

SG Prag / Fürsteneck

TSV Ringelai (R9)

SV Röhrnbach II (oR)

TSV Waldkirchen II (oR)





A-Klasse Hauzenberg

SG Breitenberg 2 / Sonnen 2 (oR)

SV Gottsdorf (R9)

SG Haag 1 / Hauzenberg 3

DJK Hochwinkl

SV Kropfmühl

TSV Nottau

SG Oberdiendorf 2 / Eberhardsberg 2

DJK-SV Schaibing (Ab)

SV Untergriesbach

TSV Wegscheid

SV Wildenranna

(zusätzlich in Reserverunde: FC Obernzell-Erlau II)





A-Klasse Passau

SV Aicha vorm Wald

DJK Haselbach

SV Hutthurm II (oR)

FC Otterskirchen

SC Batavia Passau

DJK Eintracht Passau

DJK Passau-West II

VfB Passau-Grubweg "C-Team" (oR)

SG Rathsmannsdorf 1 / Garham 2 (Ab/Neu)

FC Ruderting (R9)

FC Salzweg II (oR)

SG SV Schalding 3 / Hacklberg 1 (oR)





A-Klasse Vilshofen

TSV Aidenbach

FC Amsham (Ab) (aus Kreis West!)

SV Beutelsbach

DJK-SV Dorfbach II (oR)

SV Hofkirchen II

FC Künzing III (oR)

DJK Neßlbach (oR)

SG Neustift / Sandbach

ASV Ortenburg

SpVgg Pleinting

SV Winzer II





A-Klasse Pocking

SV Aigen/Inn

SG Bad Birnbach / Bayerbach (aus Kreis West!)

TSV Bad Griesbach

STV Ering

SG Hartkirchen/Pocking

TSV Karpfham II (oR)

RSV Kirchham

TSV-DJK Malching (oR)

SG Neuhaus/Sulzbach (Ab)

SG Neukirchen/Engertsham

DJK-SV Weng

SV Würding

(zusätzlich in Reserverunde: FC Bad Füssing)