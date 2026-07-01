 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

Einteilung fix: So sehen die A-Klassen im FK Ost aus

Gegenüber dem Einteilungs-Zwischenstand ist alles beim Alten geblieben

von red · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
AK Osterhofen
AK Passau
AK Pocking
AK Viechtach
AK Regen

Die elf A-Klassen im Fußballkreis Ost stehen fest und gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Einteilungs-Zwischenstand gibt es keinerlei Veränderungen!

A-Klasse Straubing
FC Aiterhofen
FC Alburg
TSV Oberalteich (oR = ohne Reserve)
TSV Oberschneiding II (oR)
RSV Parkstetten
FC Straßkirchen
FC Straubing
FSV/VFB Straubing II (oR)
Inter Straubing (oR)
SpVgg Straubing (Ab)(oR)
SV Türk Gücü Straubing II (oR)
(zusätzlich in Reserverunde: SV Sossau)



A-Klasse Viechtach
SV Achslach
SpVgg Allersdorf
SV Gotteszell
SV Haibach II (oR)
SG Haselbach/Mitterfels
SV Kollnburg
SG Moosbach 1 / Prackenbach 2 (oR)
SG Neukirchen-St./Elisabethszell
TSV Stallwang (Ab)
1. FC Viechtach II (oR)
SV Wiesenfelden
SV Zinzenzell


A-Klasse Deggendorf
SpVgg Aicha/Donau
FC Deggendorf
SpVgg GW Deggendorf II (oR)
Türk Gücü Deggendorf
TSV Grafling
SpVgg Mariaposching
TSV Metten
FC Moos (Ab)
TSV Natternberg
SV Neuhausen/Offenberg II (oR)
Plattlinger Kickers
TSV Seebach II (oR)
(zusätzlich in Reserverunde: SpVgg Niederalteich II und TSV Aholming II)


A-Klasse Regen
SV Arnbruck
SV Bischofsmais II (oR)
TSV Bodenmais
SpVgg Brandten
SV Geiersthal II
SV March (Ab)
FC Al-Salam Regen
FC Bürgerholz Regen
SG Regen 2 / Langdorf 2 (oR)
FC Rinchnach (Ab)
SpVgg Schweinhütt
SpVgg Teisnach (oR)


A-Klasse Lalling
SV Fürstenstein (oR)
SG Grattersdorf 1 / Auerbach 2 / Loh
DJK-SSV Innernzell
SV Kirchberg im Wald II (oR)
SV Lalling (Ab)
1. FC Poppenberg (R9)
SG Preying 1 / Tittling 2
SV Schaufling
SV Schöllnach
SV Schwanenkirchen (Ab)(oR)
FC Untermitterdorf (oR)
SG Zenting/Thannberg
(zusätzlich in Reserverunde: SG Saldenburg 2 / Thurmansbang 2)


A-Klasse Grafenau/Zwiesel
TSV Frauenau
TSV Grafenau II (oR)
SV Haus im Wald (Ab)(oR)
SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag
SG Lindberg 2 / Rabenstein
SG Neuschönau / Neudorf
TSV Schönberg II (oR)
TSV Spiegelau (oR)
DJK-SV St. Oswald
SC 1919 Zwiesel II (oR)
SpVgg Zwieselau


A-Klasse Freyung
(Update: Die 5 Vereine möchten doch eine eigene Mini-Reserverunde spielen)
SG Bischofsreut / Haidmühle / Philippsreut (oR)
DJK Böhmzwiesel (oR)
SV Grainet II (oR)
SC Herzogsreut (oR)
DJK-SSV Hinterschmiding
SV-DJK Karlsbach (R9)
SV Kumreut
SV Perlesreut II (oR)
SG Prag / Fürsteneck
TSV Ringelai (R9)
SV Röhrnbach II (oR)
TSV Waldkirchen II (oR)


A-Klasse Hauzenberg
SG Breitenberg 2 / Sonnen 2 (oR)
SV Gottsdorf (R9)
SG Haag 1 / Hauzenberg 3
DJK Hochwinkl
SV Kropfmühl
TSV Nottau
SG Oberdiendorf 2 / Eberhardsberg 2
DJK-SV Schaibing (Ab)
SV Untergriesbach
TSV Wegscheid
SV Wildenranna
(zusätzlich in Reserverunde: FC Obernzell-Erlau II)


A-Klasse Passau
SV Aicha vorm Wald
DJK Haselbach
SV Hutthurm II (oR)
FC Otterskirchen
SC Batavia Passau
DJK Eintracht Passau
DJK Passau-West II
VfB Passau-Grubweg "C-Team" (oR)
SG Rathsmannsdorf 1 / Garham 2 (Ab/Neu)
FC Ruderting (R9)
FC Salzweg II (oR)
SG SV Schalding 3 / Hacklberg 1 (oR)


A-Klasse Vilshofen
TSV Aidenbach
FC Amsham (Ab) (aus Kreis West!)
SV Beutelsbach
DJK-SV Dorfbach II (oR)
SV Hofkirchen II
FC Künzing III (oR)
DJK Neßlbach (oR)
SG Neustift / Sandbach
ASV Ortenburg
SpVgg Pleinting
SV Winzer II


A-Klasse Pocking
SV Aigen/Inn
SG Bad Birnbach / Bayerbach (aus Kreis West!)
TSV Bad Griesbach
STV Ering
SG Hartkirchen/Pocking
TSV Karpfham II (oR)
RSV Kirchham
TSV-DJK Malching (oR)
SG Neuhaus/Sulzbach (Ab)
SG Neukirchen/Engertsham
DJK-SV Weng
SV Würding
(zusätzlich in Reserverunde: FC Bad Füssing)