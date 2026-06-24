Einteilung fix: Nur noch 29 A-Klassisten im FK Cham/Schwandorf

Die geografische Darstellung der drei A-Klassen im Fußballkreis Cham/Schwandorf. – Grafik: Hirzinger/BFV

Eine komplizierte Angelegenheit war dieses Mal die Einteilung der A-Klassen im Fußballkreis Cham/Schwandorf. Der Rückgang der Anzahl an A-Klassisten ist besorgniserregend. So treten in der Saison 2026/27 im Kreis 3 nur noch 29 Mannschaften auf der zehnten Ligaebene an. Das sind sieben weniger als im Vergleich zum Start der Vorsaison. Am Mittwoch gab Kreisspielleiter Alfons Hirzinger die endgültige Ligenteilung bekannt. Gegenüber der zuvor erstellten, vorläufigen Einteilung gab es nochmal Anpassungen.

Letztendlich teilte Hirzinger die 29 A-Klassisten wie gehabt in drei Staffeln auf. Die Gruppen West 1 und West 2 beherbergen jeweils zehn Mannschaften, während die Chamer Ost-Staffel mit lediglich neun Teams auskommen muss. Hirzinger hatte zunächst sogar erwägt, nur noch zwei A-Klassen zu erstellen. Angesichts der weiten Fahrstrecken – speziell aus dem „hinteren“ Landkreis Cham – wurde diese Idee aber wieder verworfen.



Für den zahlenmäßigen Rückgang der A-Klassisten gibt es Gründe. „Nur eine Mannschaft aus der B-Klasse wollte aufsteigen. Zudem gingen vier A-Klassisten zwecks Spielermangels in die B-Klasse“, schildert der Kreisspielleiter. Mit der SG Blaibach/Lederdorn (bisher A-Ost) hat sich eine 1. Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Bei der Einteilung gab es auch ein paar geografische Härtefälle (siehe Titelbild). Letztendlich wurden die SG Gleiritsch / Trausnitz und die SF Weidenthal-Guteneck in die südliche „West 1“ eingeteilt, während der FC OVI-Teunz II sowie die SG Silbersee 08 II (als einziger Vertreter aus dem Landkreis Cham in dieser Liga) in der nördlichen „West 2“ spielen.