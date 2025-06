Einteilung der Landesligen bleibt wohl bestehen

Edenkoben. Spielen die Landesligen schon zur kommenden Saison in Nord/Süd- anstatt in Ost/West-Einteilung? Unter anderem dieser Punkt wird derzeit auf der Tagung des Verbandsspielausschusses des Südwestdeutschen Fußballverbandes besprochen. Auch wenn der Verband offiziell noch keine Verlautbarung getroffen hat, wird es nach Informationen der Redaktion der Allgemeinen Zeitung nicht zu einer Neueinteilung kommen. Die bisherige Einteilung der Mannschaften in Ost und West wird 2025/26 nicht verändert. Und das, obwohl im Vorfeld die Einführung einer Nord-Süd-Staffel diskutiert und von mehreren Vereinen aus Rheinhessen und Nahe befürwortet worden war (wir berichteten).