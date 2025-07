Der Verbands-Jugendausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes hat die neun Junioren-Verbandsligen eingeteilt. Insgesamt 123 Teams gehen in der U19- und U17-Bayernliga sowie den drei U15-Bayernligen und den U19- und U17-Landesligen Nord und Süd an den Start. Saisonstart ist in der U19- und U17-Bayernliga und Landesligen am Wochenende 30./31. August (Ausnahme: U19-Landesliga Süd am 23./24. August). Die U15-Bayernligen starten am 13./14. September. Die Einteilungen im Überblick.