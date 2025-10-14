Eintagsfliege? Oder ist Großschwarzenlohe tatsächlich angekommen?

Jan Sperber (rechts) trägt in Vertretung von Justin Opcin die Binde beim SC Großschwarzenlohe. – Foto: Mario Wiedel

Es ist bis dato ein Goldener Herbst für den SC Großschwarzenlohe. Nachdem der mittelfränkische Bayernliga-Aufsteiger elf Spiele auf den ersten Erfolg hat warten müssen, gab's noch gleich zwei Dreier am Stück. Nur ein kleines Zwischenhoch oder ein Trend? Kapitän Jan Sperber dazu im FuPa-Interview...

Jan, hast Du in den vergangenen beiden Wochen eine Stimmungswandel innerhalb des SC Großschwarzenlohe wahrgenommen?

Selbstverständlich ist die Stimmung nach Siegen immer besser. Euer Trainer, Florian Bauer, hat immer wieder betont, dass trotz des missglückten Saisonstarts keiner Trübsal geblasen hat. Stimmt das?

Ja, das stimmt. Natürlich war die Enttäuschung nach einigen Spielen da, aber es war nie so, dass jemand aufgegeben oder gezweifelt hätte. Im Gegenteil: Wir wussten, dass wir nicht weit weg sind. Die Ergebnisse haben am Anfang nicht gepasst, aber der Einsatz, die Trainingsbeteiligung, der Teamspirit - das war immer da.

Warum ist das so beim SCG? Was ist das Geheimrezept dieses Vereins?

Das liegt an der Struktur und der Kultur des Vereins. Wir sind ein Team, das sich zu großen Teilen kennt, das sich gegenseitig vertraut - auf und neben dem Platz. Und wir haben ein Trainerteam, das nicht sofort nervös wird, sondern ruhig und sachlich bleibt. Diese Mischung sorgt dafür, dass wir auch in schwierigen Phasen zusammenhalten. Und nun zwei Siege - erst gegen Erlangen, dann wegen Würzburg. Welcher Erfolg ist wichtiger? Der erste in der Bayernliga überhaupt - oder der Dreier gegen den direkten Konkurrenten?

Beide waren wichtig, aber ich würde sagen: der erste Sieg gegen Erlangen. Weil er wie ein Knotenlöser war. Wenn man so lange auf einen Dreier wartet, dann ist der erste Schritt oft der schwerste. Gegen Würzburg konnten wir dann genau auf diesem Erfolg aufbauen.