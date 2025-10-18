Einstiger Pokalsieger wird neuer Trainer in Steinsel

Wie uns am Freitagnachmittag von der sportlichen Leitung des FC Alisontia Steinsel telefonisch bestätigt wurde, hat man einen Nachfolger für Sergio Leonel Ferreira Coelho gefunden, von dem man sich am 8.Oktober getrennt hatte.

Neuer Chef an der Seitenlinie in Steinsel ist kein Geringerer als Helder Dias, der 2023 als Interimstrainer mit dem FC Differdingen 03 die „Coupe de Luxembourg“ gewinnen konnte. Er wird von Co-Trainer Pedro Da Silva und Torwarttrainer Luis Pedrosa assistiert werden.