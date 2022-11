Auf Abstiegskampf eingestellt: Florian de Prato, Trainer des TSV Grünwald. – Foto: bro

„Einstellung und Leistung waren in Ordnung“ – TSV Grünwald verteilt Geschenke und verliert 1:3-Pleite im Isarderby

Trotz einer ordentlichen Vorstellung ging der TSV Grünwald zum Rückrundenstart der Landesliga Südost beim FC Unterföhring mit einem 1:3 (0:0) leer aus.

Grünwald – „Einstellung und Leistung waren in Ordnung, aber es war wieder so, dass wir zwei Tore fangen, die nicht sein müssen“, beklagte TSV-Sprecher Jochen Joppa im Isarderby, das auf Kunstrasen ausgetragen wurde, einmal mehr unnötige Gegentreffer. Allerdings strahlten die Grün-Weißen auch zu wenig Gefährlichkeit in der Offensive aus.

„Wir haben in der ersten Halbzeit gut mitgespielt, aber mit dem Tore machen ist es halt schwierig“, so Joppa. Dabei hatten die Grünwalder durchaus ihre Möglichkeiten, die beste durch Luca Tschaidse, der seinen Kopfball freistehend in die Arme von FCU-Keeper Sebastian Fritz beförderte (32.). Zehn Minuten zuvor hatte Andreas Faber die größte Chance der Gastgeber versiebt, als er alleine durch war, aber daneben schoss. Nach der ausgeglichenen ersten Hälfte halfen die Grün-Weißen einmal mehr dem Gegner auf die Sprünge: Zwei Abwehrspieler rutschten weg, ein dritter hätte noch eingreifen können, trotzdem kam Torwart Kevin Mertes etwas voreilig aus seinem Gehäuse, was es dem Schützen Sali Aliji einfacher machte, Unterföhring in Führung zu bringen (57.).