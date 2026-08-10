Einstand nach Maß: Messingen meldet sich eindrucksvoll zurück

– Foto: SV Adler Messingen

Was für ein Comeback nach zwei Jahren Abwesenheit: Der SV Adler Messingen feiert bei Bezirksliga-Absteiger VfL Emslage einen starken 4:2-Auswärtssieg und setzt zum Start der Opti-Wohnwelt-Emslandliga direkt ein Ausrufezeichen.

Fazit: Die Kühe an der Ems blieben trocken, nicht jede Spielerin konnte das von sich behaupten. Genau so muss ein gelungenes Teamevent aussehen.

Mit der entspannten Flussfahrt ist der Erholungsteil der Vorbereitung allerdings beendet. Jetzt wird es wieder ernst: Drei Testspiele binnen fünf Tagen gegen den SV Langenhorst Welbergen, Arminia Ibbenbüren II und Arminia Ibbenbüren I sollen den Feinschliff für die neue Saison bringen.

Den Abend nutzte die Mannschaft, um Heiner Feldmann zu verabschieden. Der bisherige sportliche Leiter wechselt zur neuen Saison ins Nachwuchs-Leistungszentrum Emsland/SV Meppen und kümmert sich künftig um den Juniorinnenbereich.

Natürlich blieb es nicht bei einer reinen Kaffeefahrt. Die Ems verlangte hier und da doch ein paar kräftige Paddelschläge, und für den einen oder die andere endete die Tour zur willkommenen Abkühlung im Wasser. Teamgeist, Muskelkater und gute Laune, alles inklusive.

Zwischen Salzbergen und Mehringen/Listrup glitt die Mannschaft bei bestem Sommerwetter flussabwärts durch eine Bilderbuchkulisse. Links Wald, rechts Wiesen und mittendrin drei Kühe, die am Ufer vermutlich diskutierten, ob Kanufahren inzwischen zum modernen Athletiktraining gehört.

Es gibt Mannschaften, die schwitzen in der Saisonvorbereitung auf dem Sportplatz. Und es gibt die Frauen von Concordia Emsbüren. Die tauschten Fußballschuhe gegen Paddel, den Mittelkreis gegen die Ems und bekamen unterwegs sogar tierischen Besuch.

Für Aufsteiger Messingen ist es nach zwei Spielzeiten außerhalb der Emslandliga eine Rückkehr nach Maß und gleich am ersten Spieltag ein erster Fingerzeig.

Michael Thuinemann eröffnete kurz vor der Pause den Torreigen (43.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jannik Herrmann per Foulelfmeter (50.), erneut Thuinemann (55.) und Jonah Holle (68.) auf 4:0. Erst danach kam Emslage zurück: Kai Völlering verkürzte mit einem Doppelpack (73./83.) noch auf 2:4.

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Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!