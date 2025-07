Einstand nach Maß: Erstes Spiel von Reimund Reiß bei SV AKM

Im ersten Vorbereitungsspiel zur neuen Saison trennten sich TuS Brrig II und SV AKM Köln spektakulär mit 5:5. Für den Neuzugang Reimund Reiß war es ein Einstand nach Maß: In seinem ersten Spiel für SV AKM Köln erzielte der Offensivmann gleich drei Treffer (16’, 44’, 47’) und bereitete einen weiteren Treffer vor. Eine erste Duftnote, die Lust auf mehr macht.

Dabei sah es zunächst gar nicht gut aus für sein Team: TuS Brrig II führte dank vier Toren von T. Meyer (4’, 29’, 33’, 42’) bereits mit 4:1. Doch SV AKM Köln zeigte große Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Neben Reiß trug sich auch S. Kaziekehl doppelt in die Torschützenliste ein (52’, 90’+1), sodass die Gäste in der Nachspielzeit sogar mit 5:4 führten.

Doch fast im Gegenzug gelang J. Helms der Ausgleich für TuS Brrig II (90’+1) – ein kleiner Dämpfer zum Schluss.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich dennoch grundsätzlich zufrieden mit dem Auftakt:

„Gerade die Moral hat heute gestimmt. Nach einem 1:4-Rückstand so zurückzukommen und zwischenzeitlich sogar zu führen, spricht für die Einstellung der Mannschaft. Aber: So ein Gegentor in der letzten Minute – das darf uns nicht passieren. Da müssen meine Jungs bis zum Schluss die Konzentration hochhalten.“

Insgesamt aber ein gelungener erster Test für die neue Saison – und ein starkes Debüt von Reimund Reiß.

„Weitere 7 Vorbereitungsspiele sind bis zum Saisonstart geplant, so dass die Mannschaft sich bis dahin gut einspielen wird“, so die beiden Co-Trainer Ahmet Celen und Oguz Sagol.