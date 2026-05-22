Einst in der Regionalliga Bayern, jetzt im deutschen WM-Kader

In wenigen Wochen ist es soweit: Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wirft ihre Schatten voraus. Die Fans von Flensburg bis Berchtesgaden fragen sich gespannt: Was kann die DFB-Elf nach zwei megaenttäuschenden WM-Turnieren zuletzt (Vorrunden-Aus in Katar 2022 und in Russland 2018) dieses Mal reißen? Mit dabei sind auch Akteure, die einst in der Regionalliga Bayern ihre Fußspuren hinterlassen haben.
"In den vergangenen Tagen habe ich in den Gesprächen mit unseren Spielern gespürt, wie extrem groß die Vorfreude bei jedem Einzelnen auf diese Weltmeisterschaft ist", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der offiziellen Verkündung des Kaders: "Alle brennen darauf, dass es in der kommenden Woche endlich mit der Vorbereitung losgeht. Wir haben einen starken Kader, von dem ich absolut überzeugt bin. Mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir eine sehr gute WM spielen."
Aleksandar Pavlović (22)
Der gebürtige Münchner hat sich aus der eigenen Jugend beim FC Bayern hinaufgekämpft bis zu den Profis. Auf seinem Weg nach oben absolvierte der 22-Jährige insgesamt auch neun Einsätze in der Regionalliga Bayern.
Nathaniel Brown (22)
Der Oberpfälzer aus Kümmersbrück (Lkr. Amberg-Sulzbach) ist bei Eintracht Frankfurt einer der Shootingstars in der Bundesliga. Über den SSV Jahn Regensburg ging einst sein Weg ins NLZ des 1. FC Nürnberg, wo er auch den Schritt in den Herrenbereich vollzog und sich in ingesamt 25 Einsätzen in der Regionalliga Bayern Wettkampfhärte für den Profifußball holte. Seit Sommer 2024 läuft er nun für die Frankfurter Eintracht auf.
Pascal Groß (34)
Lange ist`s her, aber auch Pascal Groß war in der Regionalliga Bayern am Ball. In der Saison 2013/14 kam er für den FC Ingolstadt II gegen gegen den FV Illertissen 90 Minuten lang zum Einsatz.