Einst in der Regionalliga Bayern, jetzt im deutschen WM-Kader Brown, Pavlovic und Co. fahren zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Nathaniel Brown (li.) und Aleksandar Pavlović (re.) haben zumindest zwei Dinge gemeinsam: Sie waren einst in der Regionalliga am Ball und fahren nun für Deutschland zur WM. – Foto: Imago Images

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In wenigen Wochen ist es soweit: Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wirft ihre Schatten voraus. Die Fans von Flensburg bis Berchtesgaden fragen sich gespannt: Was kann die DFB-Elf nach zwei megaenttäuschenden WM-Turnieren zuletzt (Vorrunden-Aus in Katar 2022 und in Russland 2018) dieses Mal reißen? Mit dabei sind auch Akteure, die einst in der Regionalliga Bayern ihre Fußspuren hinterlassen haben.

"In den vergangenen Tagen habe ich in den Gesprächen mit unseren Spielern gespürt, wie extrem groß die Vorfreude bei jedem Einzelnen auf diese Weltmeisterschaft ist", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der offiziellen Verkündung des Kaders: "Alle brennen darauf, dass es in der kommenden Woche endlich mit der Vorbereitung losgeht. Wir haben einen starken Kader, von dem ich absolut überzeugt bin. Mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir eine sehr gute WM spielen." Das sind die 4 Akteure, die in der Regionalliga Bayern gespielt haben:





Lennart Karl (18)

Der hochbegabte Hoffnungsträger aus dem unterfränkischen Frammersbach (Lkr. Main-Spessart) legt eine Karriere im Rekordtempo hin und hat einfach mehrere Schritte übersprungen. Mit 18 ist der Teenager nun schon bei der WM dabei. In der abgelaufenen Saison 2025/26 kam er einmal für die Bayern-Amateure in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Bei der 1:3-Heimniederlage gegen die Würzburger Kickers hatte er allerdings nicht seinen besten Tag erwischt und wurde nach einer mäßigen Leistung nach einer guten Stunde ausgewechselt. Der hochbegabte Hoffnungsträger aus dem unterfränkischen Frammersbach (Lkr. Main-Spessart) legt eine Karriere im Rekordtempo hin und hat einfach mehrere Schritte übersprungen. Mit 18 ist der Teenager nun schon bei der WM dabei. In der abgelaufenen Saison 2025/26 kam er einmal für die Bayern-Amateure in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Bei der 1:3-Heimniederlage gegen die Würzburger Kickers hatte er allerdings nicht seinen besten Tag erwischt und wurde nach einer mäßigen Leistung nach einer guten Stunde ausgewechselt. Aleksandar Pavlović (22)

Der gebürtige Münchner hat sich aus der eigenen Jugend beim FC Bayern hinaufgekämpft bis zu den Profis. Auf seinem Weg nach oben absolvierte der 22-Jährige insgesamt auch neun Einsätze in der Regionalliga Bayern.