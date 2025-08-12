Einst im Landkreis Dachau aktiv – jetzt im Profifußball zu Hause

In Ulm Co-Kapitän: Mittelfeldspieler Dennis Dressel – Foto: IMAGO/Lucca Fundel

Der aus Weichs stammende Fußballprofi Dennis Dressel ist eine feste Größe beim SSV Ulm. Jetzt hat er seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Dachau/Weichs – Der Fußballprofi Dennis Dressel hat offenbar eine neue sportliche Heimat gefunden. Vor Kurzem verlängerte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Weichs seinen Vertrag beim Drittligisten SSV Ulm 1846 vorzeitig bis 2027. Dressel ist mittlerweile nicht nur Stammkraft im Ulmer Mittelfeld, sondern auch stellvertretender Kapitän. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte seit seinem Wechsel im Winter für den SSV Ulm 15 Pflichtspiele. „Dennis hat sich im letzten halben Jahr zu einem sehr wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt, er ist sportlich enorm wichtig für uns und darüber hinaus eine Führungspersönlichkeit“, sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele der Schwäbischen Zeitung.

„Mit seiner Erfahrung, gerade in der 3. Liga, wird er unserer jungen Mannschaft weiterhin Stabilität geben.“Dressel begann seine Profilaufbahn bei den Münchner Löwen. Zur Saison 2022/23 wechselte er zum damaligen Zweitligisten Hansa Rostock. Von dort ging es im Sommer 2024 zum österreichischen Erstligisten Grazer AK und von dort wenig später nach Ulm. Mert Kömür spielte in seiner Jugend für den TSV Dachau 1865 – jetzt ist er in der Bundesliga

Auch Mert Kömür hat seinen Profivertrag kürzlich verlängert (wir berichteten). Der gebürtige Dachauer unterschrieb beim Bundesligisten FC Augsburg bis 2029. Der 20 Jahre junge Mittelfeldspieler, der beim TSV Dachau 1865 mit dem Fußball begann, kam bislang für den FCA in 27 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte drei Tore. Wie Transfermarkt.de ermittelt hat, liegt der Marktwert bereits bei 5 Millionen Euro, womit Kömür zu den 15 wertvollsten deutschen U20-Profis gehört. Ein heiß begehrtes Talent Dem Vernehmen nach habe es in diesem Sommer weitreichendes Interesse aus Europa und der Bundesliga gegeben, den hochtalentierten offensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten, so die Schwäbische Zeitung. Aber Kömür bleibt in Augsburg. Und das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass der FCA mit Sandro Wagner einen Trainer bekommen hat, der stärker auf die Offensive setzt als Vorgänger Jess Thorup. Die vergangene Bundesliga-Saison sei „zum Reinkommen“ gewesen, sagte Kömür dem Fachmagazin Kicker, das ihn im Trainingslager im österreichischen Kollerschlag besuchte.

Neuer Trainer, neues Glück? Augsburgs Mert Kömür – Foto: IMAGO/DiZ-PiX