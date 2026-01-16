Einst BVB-Talent: SC Wiedenbrück begrüßt Rückkehrer

Vom Anfang 2022 bis Sommer 2023 lieh der SC Wiedenbrück den heute 23-jährigen Maik Amedick vom Borussia Dortmund II aus. Die U23 holte ihren langjährigen NLZ-Spieler (2015-21) nicht wieder zurück, so dass der gelernte Innenverteidiger ein weiteres Jahr blieb, bevor er sich im Sommer 2024 zum SC Paderborn 07 II verabschiedete. Nach anderthalb Jahren kehrt er nun vom Ligarivalen 1. FC Bocholt zurück, so dass bis heute 114 Regionalliga-Partien in seiner Vita stehen.

"Ich freu mich wieder hier zu sein und auf eine geile Rückrunde, die wir hoffentlich mit dem Klassenerhalt abschließen können", so Amedick auf dem Instagram-Kanal vom SC Wiedenbrück.

Bei der morgigen Generalprobe gegen Hessen Kassel wird Amedick bereits im Kader stehen. Die Mission Klassenerhalt beginnt am Sonntag, den 25. Januar, zuhause gegen den 1. FC Köln.