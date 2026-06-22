Einst beim HSV: FC Verden verpflichtet Torhüter

– Foto: Steffi Rathje

Nach dem Abgang von Tim Freund stand frühzeitig fest, dass der FC Verden 04 zwischen den Pfosten nachlegen wird. Die präsentierte Lösung sorgt dafür, dass der Oberligist auf ein erstaunlich junges Duo setzt.

Genauso wie der sich in der Vorsaison mit Freund abwechselnde Keno Rayk Rodel ist Lukas Fabel nämlich erst 2006 geboren. Die abgelaufene Saison verbrachte er beim Landesliga-Absteiger FC Heidetal, wo er sich mit überzeugenden Auftritten für höhere Aufgaben empfahl. „Lukas bringt großes Potenzial, eine hervorragende Ausbildung und die richtige Mentalität mit", lobte der sportliche Leiter Sajieh Jaber im Vereinsstatement.

Fabel lernte unter anderem im Nachwuchs des Hamburger SV und SV Darmstadt 98, ehe sein Weg nach einer längeren Verletzungspause nach Heidetal führte. Zukünftig wird er sein Können in der Oberliga unter Beweis stellen. „Ich bin mir sicher, dass ich mich beim FC Verden 04 richtig gut entwickeln kann", betonte der ambitionierte Schlussmann. Aller Voraussicht nach wird er sich jedoch zunächst hinter dem ein starkes erstes Jahr spielenden Rodel anstellen müssen. Nach Fabel wiederum reiht sich der in der Zweitvertretung zum Einsatz kommende, immerhin schon 23 Jahre als Thorben Bruns ein.