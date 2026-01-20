Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dennis Schmitt coacht bis auf Weiteres zusammen mit Alex Meier die Profis von Eintracht Frankfurt. – Foto: Imago Images
Einst bei den Würzburger Kickers: Schmitt coacht Eintracht Frankfurt
Nach der Entlassung von Dino Toppmöller steht der 32-Jährige zusammen mit Alex Meier bis auf Weiteres in der Verantwortung bei der Eintracht +++ Am Mittwoch Debüt in der Champions League
Von der Hessenliga auf die große Bühne: Dennis Schmitt coacht in der Regel die U21 von Eintracht Frankfurt in der fünften Liga - und das ziemlich erfolgreich. Die Profireserve des Bundesligisten ist Tabellenführer. Plötzlich aber darf der 32-Jährige in der Champions League ran. Nach der Trennung von Dino Toppmöller werden nämlich Dennis Schmitt und U19-Coach Alexander Meier bis auf Weiteres die Profis des Europa League-Siegers von 2022 betreuen.
Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche betont im Vorfeld der Champions League-Partie am Mittwochabend in Baku in Aserbaidschan gegen Qarabag Agdam: "Dennis Schmitt und Alexander Meier sind bereit, in dieser herausfordernden Situation Verantwortung für Eintracht Frankfurt zu übernehmen. Das gibt uns die erforderliche Zeit, die Trainerposition dauerhaft zu besetzen."
Mit seiner U21 führt Schmitt (in der Mitte) die Hessenliga an. – Foto: Stefan Tschersich
Der gebürtige Aschaffenburger Schmitt ist auch im fränkischen bzw. bayerischen Amateurfußball wahrlich kein Unbekannter. Insgesamt vier Jahre war er für die Würzburger Kickers am Ball und durfte sich in der Saison 2016/17 sogar über einen Einsatz bei den Profis in der 2. Liga freuen. Überwiegend kam Schmitt aber in der zweiten Mannschaft des FWK zum Einsatz. Zunächst in der Landesliga, nach dem Aufstieg dann in der Bayernliga. Insgesamt 55 Mal war er für die Rothosen in der Bayernliga Nord am Ball, 13 Mal in der Landesliga Nordwest und 17 Mal in der Regionalliga Bayern. Bereits früh im noch jungen Fußballeralter beendete er seine aktive Laufbahn und stieg ins Trainergeschäft ein. Unter Bernd Hollerbach war er zunächst Co-Trainer am Dallenberg, dann folgte er Hollerbach nach Belgien zu Royal Excel Mouscron. Nach einer weiteren Station in Belgien bei VV St. Truiden kehrte er nach Deutschland zurück, wo er beim SC Paderborn anheuerte. Bei den Ostwestfalen coachte er zunächst die U19, anschließend die zweite Mannschaft des SC in der Regionalliga West. Im Sommer 2024 übernahm Schmitt dann die U21 von Eintracht Frankfurt.