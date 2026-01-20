Einst bei den Würzburger Kickers: Schmitt coacht Eintracht Frankfurt

Von der Hessenliga auf die große Bühne: Dennis Schmitt coacht in der Regel die U21 von Eintracht Frankfurt in der fünften Liga - und das ziemlich erfolgreich. Die Profireserve des Bundesligisten ist Tabellenführer. Plötzlich aber darf der 32-Jährige in der Champions League ran. Nach der Trennung von Dino Toppmöller werden nämlich Dennis Schmitt und U19-Coach Alexander Meier bis auf Weiteres die Profis des Europa League-Siegers von 2022 betreuen.

Der gebürtige Aschaffenburger Schmitt ist auch im fränkischen bzw. bayerischen Amateurfußball wahrlich kein Unbekannter. Insgesamt vier Jahre war er für die Würzburger Kickers am Ball und durfte sich in der Saison 2016/17 sogar über einen Einsatz bei den Profis in der 2. Liga freuen. Überwiegend kam Schmitt aber in der zweiten Mannschaft des FWK zum Einsatz. Zunächst in der Landesliga, nach dem Aufstieg dann in der Bayernliga. Insgesamt 55 Mal war er für die Rothosen in der Bayernliga Nord am Ball, 13 Mal in der Landesliga Nordwest und 17 Mal in der Regionalliga Bayern. Bereits früh im noch jungen Fußballeralter beendete er seine aktive Laufbahn und stieg ins Trainergeschäft ein. Unter Bernd Hollerbach war er zunächst Co-Trainer am Dallenberg, dann folgte er Hollerbach nach Belgien zu Royal Excel Mouscron. Nach einer weiteren Station in Belgien bei VV St. Truiden kehrte er nach Deutschland zurück, wo er beim SC Paderborn anheuerte. Bei den Ostwestfalen coachte er zunächst die U19, anschließend die zweite Mannschaft des SC in der Regionalliga West. Im Sommer 2024 übernahm Schmitt dann die U21 von Eintracht Frankfurt.