Einspruchsfrist abgelaufen: Die endgültige Zugspitz–Ligeneinteilung

Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die Ligeneinteilung im Kreis Zugspitze.
Soeben wurden noch in hitzigen Relegationsspielen die letzten Plätze der Ligen ausgespielt und damit die Saison 2025/26 beendet. Wenige Tage später gehen die Blicke bereits wieder in Richtung Spielzeit 2026/27. Der Startschuss erfolgt am 15./16. August, der letzte Spieltag findet am 29. Mai 2027 statt. Die Ligeneinteilung im Kreis Zugspitze (zur Info: die fettgedruckten Teams haben Einspruch gegen die vorläufige Einteilung eingelegt und haben die Liga gewechselt):