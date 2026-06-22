Einspruchsfrist abgelaufen: Die endgültige Zugspitz–Ligeneinteilung Die endgültige Ligeneinteilung von Michel Guddat · Heute, 13:46 Uhr · 0 Leser

Der Lenggrieser SC verpasste knapp den Aufstieg in die Bezirksliga und startet nun in der Kreisliga 1 einen Neuangriff. – Foto: Michelle Kleim

Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die Ligeneinteilung im Kreis Zugspitze.