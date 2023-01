Einspruch stattgegeben: U19-Bundesligaspiel wird wiederholt A-Junioren-Bundesliga West: Das DFB-Sportgericht hat einem Einspruch von Rot-Weiss Essen nach einer regelwidrigen Schiedsrichter-Entscheidung stattgegeben.

Zwischen Rot-Weiss Essen und dem SC Verl stand es 2:1 für die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet, als Ben Heuser zum vermeintlich vorentscheidenden 3:1 per Strafstoß traf. Korrekterweise hatte der Schiedsrichter den Treffer nicht gezählt, da einige Spieler der Essener zu früh in der Strafraum gelaufen waren. Anschließend folgte jedoch nicht die regelkonforme Wiederholung des Elfmeters, sondern ein indirekter Freistoß für den SC Verl.

Gegen diese Entscheidung legte RWE vor dem DFB-Sportgericht Einspruch ein, der nun erfolgreich war. Das Sportgericht folgte der Argumentation der Essener und den eigenen Statuten. Die Konsequenz: Das Spiel wird neu angesetzt. Am 11. Februar hat der rot-weisse Nachwuchs nun eine weitere Chance, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. Aktuell beträgt der Abstand zum rettenden Ufer sieben Punkte. Bei nur noch fünf ausstehenden Partien eine große Aufgabe für die Mannschaft von Suat Tokat.

Den Platz über dem Strich belegt ausgerechnet der SCV, was die Bedeutung des Spiels noch weiter hervorhebt. Sollte Essen gewinnen, würde der Rückstand auf vier Zähler schrumpfen und den Klassenerhalt ein Stück wahrscheinlicher machen. Mit Rot-Weiß Oberhausen und dem SC Paderborn stehen noch zwei Duelle mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte an, Fortuna Düsseldorf und der VfL Bochum gehören zur oberen Hälfte. Allerdings trennen den viertplatzierten Bayer Leverkusen und Preußen Münster auf Rang 14 nur acht Punkte. Spannung ist im Saisonfinale der A-Junioren-Bundesliga West also garantiert.