Einspruch gegen Murnau abgelehnt: Antdorf/Iffeldorf schüttelt Enttäuschung ab vor Relegation

Die SG Antdorf/Iffeldorf startet gegen Unterammergau in die Relegation. Der Einspruch gegen die Spielwertung der Partie gegen Murnau wurde abgelehnt.

Jetzt gilt‘s: Fünf Tage nach dem verpassten Direktaufstieg in die Kreisliga greift die SG Antdorf/Iffeldorf nach der zweiten Chance. In zwei Ausscheidungsspielen gegen den WSV Unterammergau kann der Traum von der Rückkehr in die höchste Spielklasse im Kreis Zugspitze doch noch realisiert werden. Am heutigen Donnerstag steigt das Hinspiel im Ammertal. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Erfolgloser Einspruch gegen Spielwertung: „Von Enttäuschung keine Spur“

Vor der letzten Dienstreise dieser Saison stand noch ein kleiner Ausflug in den Paragraphen-Dschungel auf dem Programm. Die SG legte gegen die Wertung einer Partie des TSV Murnau II vorsorglich Einspruch ein. Grund war der Verdacht des unerlaubten Mitwirkens eines Spielers aus dem Murnauer Landesliga-Kader. In diesem Fall bekamen die Antdorfer und Iffeldorfer von Seite des Verbands jedoch beschieden, dass keinerlei Regelverstoß vorgelegen habe, da die höhere Spielklasse ihre Runde bereits zuvor beendet hat. „Muss man nicht verstehen“, kommentierte Ernst Winkler den Sachverhalt. Es bleibt dabei: Der TSV Murnau II ist Meister der Kreisklasse 3 und steigt damit in die Kreisliga auf, die SG Antdorf/Iffeldorf bleibt Zweiter und geht in die Relegation.

Der Fokus bei der SG richtet sich fortan ausnahmslos auf das Kräftemessen mit den Ammertalern. Es braucht neue Zuversicht nach dem bitteren 2:2 beim SV in Raisting II am vergangenen Samstag. Mit Wohlwollen hat Ernst Winkler beobachtet, dass dieses bittere Ergebnis offensichtlich keine negativen Folgen bei seinen Spielern hatte. „Von Enttäuschung keine Spur, alle sind wieder sehr positiv eingestellt“, hat der Spartenchef beim Training am vergangenen Dienstag beobachtet.

Spielertrainer Hannes Huber weilt im Urlaub und kommt am Spieltag zurück

Die vergleichsweise lange Pause zwischen dem letzten Punktspiel und der Relegation sieht Winkler als Vorteil für seinen Klub. „Da war Zeit, die Köpfe freizubekommen.“ Um jedoch restlos sicherzustellen, dass der vorerst verpasste Aufstieg in die Kreisliga keinen Knacks bei der kickenden Belegschaft verursacht hat, traf man sich am gestrigen Mittwochabend im Märznhof zu Nantesbuch zum gemeinschaftlichen Abendessen, wo sich alle noch einmal auf den großen Tag einschworen.

Bei dieser Veranstaltung fehlte jedoch einer: Spielertrainer Hannes Huber befindet sich im Moment im Urlaub und stößt erst am Spieltag zur Mannschaft. Auf der Fahrt zurück vom Gardasee bleibt ihm hinreichend Zeit, um über die Startaufstellung zu grübeln. Denn die SG muss auf zwei ihrer Stammkräfte verzichten. Florian Calliari ist nach seiner roten Karte im Raisting-Spiel gesperrt, Alex Michel ist krank. „Zwei unserer stabilsten Spieler“, bedauert Huber, der selbst von Beginn an auflaufen wird. Denn durch die Ausfälle wäre die Mannschaft seiner Ansicht nach etwas zu unerfahren und hätte mit Denny Krämer und Markus Winkler lediglich zwei Ankerspieler.

Unterammergau körperlich überlegen

Die Infos über den Gegner, die Huber bei diversen Trainerkollegen eingeholt hat, waren allesamt gleichlautend. Ohnehin sind Dossiers über Stärken und Schwächen der Unterammergauer allenfalls bedingt zielführend. Es geht darum, den körperlich überlegenen Kreisligisten vom eigenen Tor fernzuhalten, gleichzeitig aber zu versuchen, das eigene Spiel aufzuziehen. Die oberste Priorität lautet, „ein gutes Ergebnis für das Rückspiel zu erzielen“, so Huber. Mit Hingabe und Leidenschaft, aber auch frischem Kopf soll ebendies gelingen. „Wenn wir Gas geben, können wir uns nichts vorwerfen“, stellt Huber klar. (Oliver Rabuser)