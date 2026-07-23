Einspruch des TSV im Toto-Pokal: »Er war nicht spielberechtigt«

– Foto: Florian Würthele

Die 1:3-Niederlage in der 1. Runde des Toto-Pokals des TSV Neudrossenfeld gegen Eintracht Bamberg hat ein Nachspiel. Nach dem Abpfiff hat der Bayernligist Einspruch gegen die Wertung der Partie eingelegt. Nun liegt der Ball beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV), der am grünen Tisch über den Ausgang entscheiden muss.

Nach minutenlanger Unterbrechung fällten die Unparteiischen eine Entscheidung: Das Tor wurde annulliert, der Torschütze sah die Gelbe Karte und musste den Platz umgehend wieder verlassen. Nach der Unterbrechung erzielte Bamberg noch das reguläre 3:1.

Was war passiert? Bis zur 71. Minute beim Stand von 1:2 lief die Begegnung in geordneten Bahnen. Dann wechselten die Bamberger erneut – und der neue Mann schlug augenblicklich ein. In der 75. Minute erzielte der Eingewechselte das vermeintliche 3:1 für den FCE. Doch die Freude währte nur kurz, denn plötzlich unterbrach das Schiedsrichtergespann die Partie. Den Unparteiischen war ein Fauxpas aufgefallen: Der Torschütze stand nicht auf dem offiziellen Spielberichtsbogen.

„Wir haben das Spiel sportlich völlig verdient verloren. Dennoch haben wir uns entschieden, das Ganze durch den BFV überprüfen zu lassen, weil wir das unseren Spielern einfach schuldig sind“, erklärt Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter beim TSV. „Ich denke, es ist wichtig, dass die Regularien eingehalten werden – und ich bin sicher, umgekehrt hätte Bamberg genauso gehandelt.“

Dass die andere Seite argumentieren könnte, der Fehler sei durch die Annullierung des Treffers und die Auswechslung rückgängig gemacht worden, lässt Stöcker nicht gelten: „Fakt ist, der Spieler war halt nicht spielberechtigt", so Stöcker. „Jetzt kann man sagen: Das Tor wurde zurückgenommen, damit ist die Sache erledigt. Aber so isoliert darf man das meines Erachtens nach nicht betrachten. Niemand weiß, wie das Spiel ohne Unterbrechung oder den Spieler gelaufen wäre.“ Ein Zweikampf, ein unterbundener Konter oder ein Kopfballduell; jede Aktion könne den Spielverlauf beeinflussen.

Für Stöcker zieht hier ein klarer Paragrafen-Vergleich: „Wenn wir in der zweiten Mannschaft einen Akteur einsetzen, der wegen eines Einsatzes in der Ersten nicht spielberechtigt ist, und das fällt nach ein paar Minuten auf, heißt es auch nicht: Auswechseln und weiterspielen, die Zeit wird einfach nachgespielt. Da wird die Partie im Nachgang ganz klar gegen uns gewertet. Fakt ist: Es stand jemand auf dem Platz, der dort zu diesem Zeitpunkt nicht hätte stehen dürfen.“ Nun ist das Sportgericht des BFV gefordert, um ein Fall ein Urteil zu fällen. Die Auslosung für die 2. Runde soll am Freitag, dem 24. Juli, um 12:30 Uhr erfolgen.