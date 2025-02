Derrick Amoako (vorne) spielt mit dem FV Biebrich 02 bislang eine starke Runde. Auch garniert mit etlichen Derbys. Wie in dieser Szene beim Duell gegen den SV Wiesbaden. – Foto: Pia Pfeifer

Einspruch abgewiesen: Punktabzug für FV Biebrich 02 Verbandsligist büßt im Rahmen des Schiedsrichter-Solls einen Punkt ein +++ Clubchef hofft auf Trotzreaktion

Wiesbaden. Ein Punkt ist weg und wurde bereits in der Tabelle der Verbandsliga Mitte beim Rangdritten FV Biebrich 02 abgezogen. Dazu kommen 580 Euro Geldstrafe plus 50 Euro Rechtsmittelgebühr. Hintergrund: Bei den Regularien rund um das Schiedsrichter-Soll, das bei jedem Verein individuell auf eine Saison bezogen anhand der Gesamtzahl gemeldeter Mannschaften im Männer-, Frauen- und Nachwuchsbereich bewertet wird, gab es in der vergangenen Runde Versäumnisse. Eher geringfügige, doch es reichte, dass das Präsidium des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) den erfolgten Einspruch der 02er mit Blick auf die entsprechenden Paragrafen der HFV-Spielordnung abwies. Weitere Rechtsmittel sind nicht mehr möglich.

Genügend Schiedsrichter haben die 02er durchaus. Referees, die die Anzahl geforderter Spielleitungen übertroffen haben, doch bei der Anzahl der Teilnahmen an Schiedsrichter-Pflichtsitzungen und den zu absolvierenden Leistungsprüfungen, dem dritten entscheidenden Kriterium, wurden offenbar die Vorgaben nicht ganz erfüllt. Wodurch von der Anzahl der tatsächlich erfolgten Spielleitungen durch 02-Schiedsrichter 50 abgezogen wurden – was zur aus Biebricher Sicht schwer nachvollziehbaren Bestrafung geführt hat.

Entscheidung für FV Biebrich 02 schwer nachvollziehbar „In der Begründung der Rückweisung wurden unsere Argumente zwar in aller Ausführlichkeit wiederholt, man ging aber nicht wirklich auf sie ein, sondern begnügte sich unter Verweis auf die uns durchaus bekannte Spielordnung mit dem Satz: ‚Der von Ihnen eingelegte Widerspruch ist unbegründet und daher zurückzuweisen.‘ Auch wenn uns die jahrzehntelange Erfahrung genau das hatte vermuten lassen, waren wir es der nun bestraften Verbandsliga-Mannschaft schuldig, zumindest den Versuch zu unternehmen und den Rechtsweg zu beschreiten“, sagt 02-Vorsitzender Heinz-Jürgen Hauzel. Und spornt an: „Vielleicht motiviert diese Entscheidung des Präsidiums unsere jungen Fußballer zusätzlich, für das Erreichen zumindest des zweiten Platzes alles zu geben. Bislang jedenfalls spielen sie mit großartigen Leistungen eine in dieser Form nie erwartete Rolle.“