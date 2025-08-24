Einsiedeln überrascht, Wiedikon souverän und Unterstrass erster Leader

Wiedikon schlägt Horgen sicher mit 3:0 – Foto: Christian Mathea

Endlich wieder Regio-Fussball. Der Auftakt in der 2. Liga, Gruppe 1, FVRZ mit folgenden Resultaten: Regensdorf unterliegt Einsiedeln 2:3, Adliswil verliert gegen Unterstrass 1:4, Wollishofen muss sich von Oetwil mit 1:3 geschlagen geben und Wiedikon gewinnt gegen Horgen 3:0.

Speranza sorgt für den Unterschied

Auf dem Heuried kam es zum Duell FC Wiedikon gegen den FC Horgen. Letzte Saison gingen beide Begegnungen jeweils mit 1:0 an die Horgner. FCW-Trainer Marco Suppa blickte im Interview auf der Vereins-Homepage aber positiv auf die Saison-Eröffnung: «Es herrscht ein guter Teamgeist und eine hohe Einsatzbereitschaft. Das sind entscheidende Voraussetzungen, um gut in die Meisterschaft zu starten.»



Die Suppa-Truppe startete tatsächlich gut in die Partie und kam in der 20. Minute nach einem Eckball zum 1:0. Chidi Speranza erzielte den Führungstreffer. Wiedikon kontrollierte in der Folge die Partie und ging mit dem knappen Vorsprung in die Pause. Nach der Wiederaufnahme doppelte Speranza mit seinem zweiten Treffer nach und erhöhte auf 2:0. Den Schlusspunkt eines insgesamt souveränen Auftritts setzte Noah Kadi in der 70. Minute mit dem dritten Treffer der Partie.



Wiedikon beweist auch in der neuen Saison seine Heimstärke und behält die drei Zähler auf dem Heuried.



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Mathea (@fupa_journi)



Doppelschlag nach der Pause sorgt für Entscheidung

Aufsteiger FC Wollishofen empfing zum Auftakt auf den Aufstiegs-Aspiranten FC Oetwil-Geroldswil. In der der Chronik der bisherigen Duelle ein Gegner, der dem Heimteam liegt und auf den man in bisher drei Partien auf 2 Siege zurückblicken kann.



Die erste Hälfte lief lange Zeit auf ein torloses Unentschieden hinaus, ehe Patrick Pereira Da Costa die Gäste mittels Foulelfmeter in der 42. Minute die Führung erzielte. Der FCO-Toptorjäger (letzte Saison 23 Spiele / 22 Treffer) knüpft damit gleich an die vergangene Spielzeit an und bucht das erste Saisontor. Mit 0:1 ging es dann auch in die Pause.



Unmittelbar nach Anpfiff zur zweiten Hälfte legten die Gäste nach und erhöhten auf 0:2. In der 54. Minute fiel mit dem dritten Treffer bereits die Vorentscheidung. Mehr als der Ehrentreffer durch Nik Meili wollte dem Heimteam bis zum Abpfiff nicht mehr gelingen.



Trotz ansprechender Leistung muss sich der Aufsteiger am Ende vom Favoriten geschlagen geben.





Aufsteiger Wollishofen unterliegt Oetwil mit 1:3. – Foto: Wollishofen Insta



Giacobbo mit Doppelpack als Matchwinner

Nimmt man die Vorsaison zum Massstab, dann dürfte die Partie zwischen dem FC Adliswil und dem FC Unterstrass auf ein 1:1 hinaus laufen. Beide Spiele endeten jeweils genau mit diesem Resultat. Auch tabellarisch lagen die beiden Teams praktisch gleichauf und beendeten die Saison als Tabellennachbarn im mittleren Bereich.



Den Gästen gelang der erste Treffer der Partie. Pablo Giacobbo traf bereits nach 10. Minuten zum 0:1. Das Heimteam reagierte umgehend und traf fünf Minuten durch Mauro Bindi später zum Ausgleich. Damit wurde das statistisch logische Resultat früh erreicht. Dabei sollte es an diesem Abend aber für einmal nicht bleiben. Giacobbo doppelte kurz vor dem Pausenpfiff nach und stellte die Führung für Unterstrass wieder her.



Der FCU startete schwungvoll in die zweite Hälfte und legte in der 46. Minute durch Joel Santer mit dem 1:3 nach. Der Cupsieger verwaltete in der Folge seinen Vorsprung sicher und setzte in der 94. Minute sogar noch den Schlusspunkt. Ermias Yosef Asmerom durfte sich als Schütze feiern lassen und traf zum 1:4-Endresultat.



Unterstrass grüsst nach dem Auswärtssieg vorübergehend als erster Tabellenführer der noch jungen Saison.



