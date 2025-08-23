Einsiedeln dreht Partie und Giacobbo führt Unterstrass zum Sieg

Endlich wieder Regio-Fussball. Der Auftakt in der 2. Liga, Gruppe 1, FVRZ mit folgenden Resultaten: Regensdorf unterliegt Einsiedeln 2:3 und Adliswil verliert gegen Unterstrass 1:4.
Nützel hält Penalty und Einsiedeln dreht Partie
Der Vorjahres-Dritte FC Regensdorf empfing den Aufsteiger FC Einsiedeln. Das letzte Duell auf dem Wisacher vor gut 10 Jahren ging mit 2:1 ans Heimteam. Einsiedeln revanchierte sich mit einem 4:0 im Rückspiel. Somit war die Bilanz vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen ausgeglichen.
Die Gastgeber gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Tobias Vettiger schoss seine Farben in Front und war gleichzeitig der erste Torschütze der neuen Saison. Doch der Aufsteiger wusste noch vor der Pause zu reagieren. Abwehrspieler Cyrill Kälin egalisierte die Partie in der 34. Minute. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel drückte das Heimteam auf die neuerliche Führung, die bereits in der 51. Minute durch Elio Scialdone erzielt wurde. Drei Minuten später bot sich dem FCR gar die Chance auf 3:1 zu stellen, aber Daniel Häfeli scheiterte mit einem Elfmeter an Gäste-Hüter Robin Nützel. Einsiedeln drehte in der Folge auf und konnte die Partie in der 79. Minute durch Rusmir Mujanovic zum zweiten Mal ausgleichen. Es kam sogar noch besser für den Aufsteiger. Maxim Riedi traf mittels Penalty in der 84. Minute zur erstmaligen Führung. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.
Die von Fupa als Aufstiegs-Mitfavoriten ernannten Regensdorfer müssen sich vom Liga-Neuling geschlagen geben und stehen trotz zweimaliger Führung am Ende ohne Punkte da.
Giacobbo mit Doppelpack als Matchwinner
Nimmt man die Vorsaison zum Massstab, dann dürfte die Partie zwischen dem FC Adliswil und dem FC Unterstrass auf ein 1:1 hinaus laufen. Beide Spiele endeten jeweils genau mit diesem Resultat. Auch tabellarisch lagen die beiden Teams praktisch gleichauf und beendeten die Saison als Tabellennachbarn im mittleren Bereich.
Den Gästen gelang der erste Treffer der Partie. Pablo Giacobbo traf bereits nach 10. Minuten zum 0:1. Das Heimteam reagierte umgehend und traf fünf Minuten durch Mauro Bindi später zum Ausgleich. Damit wurde das statistisch logische Resultat früh erreicht. Dabei sollte es an diesem Abend aber für einmal nicht bleiben. Giacobbo doppelte kurz vor dem Pausenpfiff nach und stellte die Führung für Unterstrass wieder her.
Der FCU startete schwungvoll in die zweite Hälfte und legte in der 46. Minute durch Joel Santer mit dem 1:3 nach. Der Cupsieger verwaltete in der Folge seinen Vorsprung sicher und setzte in der 94. Minute sogar noch den Schlusspunkt. Ermias Yosef Asmerom durfte sich als Schütze feiern lassen und traf zum 1:4-Endresultat.
Unterstrass grüsst nach dem Auswärtssieg vorübergehend als erster Tabellenführer der noch jungen Saison.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich