Einseitiges Wormser Derby-Kräftemessen

PFEDDERSHEIM. Das war deutlich. Mit einem hoch verdienten 6:0 (3:0)-Kantersieg stieg Fußball-Oberligist VfR Wormatia Worms beim künftigen Landesligisten TSG Pfeddersheim in den SAT-Sommercup ein. Bei vier Teilnehmern des Saison-Vorbereitungsturniers, dass die Turmstädter bereits zum vierten Mal austragen, steht das runderneuerte VfR-Team um ihren ebenfalls neuen Cheftrainer Anouar Ddaou an diesem Samstag (15 Uhr) im Endspiel. Dort kann die Wormatia bereits den dritten Cupgewinn klarmachen, nachdem sie im Vorjahr noch den Pfeddersheimern, seinerzeit noch Verbandsligist, im Finale mit 0:1 unterlegen waren.

Der langjährige Oberligist aus Pfeddersheim muss sich mit dem „Kleinen Finale“, das ebenfalls am Samstag (12.30 Uhr) steigt, begnügen. Wer die pfälzischen Gegner der beiden Wormser Clubs sind, wird am Donnerstagabend in der Partie zwischen dem Oberligisten FC Armina Ludwigshafen und dem in die Landesliga Ost aufgestiegenen FC Speyer ermittelt.

Vor rund 200 Zuschauern, die sich das Stadtderby trotz drückender Hitze nicht entgehen lassen wollten, legte der Favorit von der Alzeyer Straße los wie die Feuerwehr. Nach zwei schnell über rechts vorgetragenen Angriffen stand es schon nach knapp sechs Spielminuten 0:2. Beide Male passte Rechtsaußen Nico Jäger quer – und beide Male schloss Sturmspitze Noah Maier erfolgreich ab (2. und 6. Minute).