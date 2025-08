Fußball Saison 2025/26 Bezirksliga FC Penzberg vs SV Raisting am 2. Augsuet 2025 Penzbergs Franz Fischer (in Grün) gegen Frederik Specht – Foto: Oliver Rabuser

Einseitiges Derby: Penzberg feiert verdienten Sieg gegen fehleranfällige Raistinger Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd SV Raisting FC Penzberg

FC Penzberg fährt mühelosen 3:0-Heimsieg gegen Raisting ein. Ein ähnlich eindeutiges Derby gab es in den vergangenen Jahren nie.

Es hatte in den vergangenen Jahren in der Bezirksliga zwölf Derbys zwischen dem FC Penzberg und dem SV Raisting gegeben, doch keines verlief so einseitig wie dieses. Der FC Penzberg bestimmte das Geschehen über die gesamte Distanz und ging als verdienter 3:0 (1:0)-Sieger vom Feld im heimischen Nonnenwaldstadion. Beim SV Raisting herrschte hingegen eine Stimmung, die von Rat- und Hilflosigkeit geprägt war. Entsprechend unterschiedlich fiel die Einschätzung der Trainer aus. „War sehr eindeutig“, so Maximilian Bauer. „Wenn wir es besser ausspielen, geht es auch höher aus“, so der FC-Coach. Die Tatsache, dass der SVR „uns noch nie gelegen hat“, spielte diesmal keine Rolle. Bauers Raistinger Trainerkollege Johannes Franz räumte den „verdienten Sieg für Penzberg“ ohne Umschweife ein. Noch eindringlicher war der Appell, dass er und seine Elf „so schnell wie möglich“ in die Spur kommen müssen. „Aktuell ist alles zu fehlerbehaftet“, bemängelte der 30-Jährige.

Raisting mit zahlreichen Problemen: Torwartdiskussion und Umbruch Zwei junge Trainer, zwei komplett unterschiedliche Gefühlswelten. Franz muss sich mit einer gehörigen Transformation in seinem Team beschäftigen. Hierarchien bilden sich neu, Neuzugänge sind zu integrieren, der Qualitätsverlust nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger aufzufangen. Hierbei stehen die Raistinger noch ganz am Anfang der Wegstrecke. Dabei spielen auch die Torhüter eine tragende Rolle. In Penzberg stand Urban Schaidhauf im Kasten. Per se machte der Routinier wenig verkehrt. Doch ließ er einen Freistoß-Aufsetzer von Dominik Bacher nach vorn prallen, Jonas Kirschner staubte zum 1:0 für die Hausherren ab (15.).