Einseitiges Derby geht an den 1. FC Sonthofen

Auf den letzten Drücker hat der VfB Durach noch ein 3:3 beim SV Manching ergattert. In einer Partie mit vielen Wendungen sorgte Tobias Seger in der Schlussminute für den Duracher Ausgleich. Dabei schienen die Duracher zunächst einem ungefährdeten Sieg entgegen zu steuern. Der VfB gab in der ersten Halbzeit den Ton an, verzeichnete durch Seger früh einen Lattentreffer (3.) und kam kurz vor der Pause zu zwei Toren. Beide Male leistete Gregor Mürkl die Vorarbeit, die Seger zum 0:1 und Niklas Eggensperger zum 0:2 nutzten. Im zweiten Abschnitt kippte die Partie jedoch. Im Mittelpunkt stand Rainer Meisinger, dem innerhalb von 13 Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang. Allerdings bwiesen die Duracher Moral und letztlich verwertete Seger die Flanke von Nikolas Leibbrandt noch zum 3:3. Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 150 Tore: 0:1 Tobias Seger (39.), 0:2 Niklas Eggensperger (45.+1), 1:2 Rainer Meisinger (59.), 2:2 Rainer Meisinger (67.), 3:2 Rainer Meisinger (72.), 3:3 Tobias Seger (90.)

ls es in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch einen letzten Freistoß gab für den SV Cosmos Aystetten, schnappte sich Kevin Makowski den Ball und zirkelte ihn über die Mauer zum 2:1 ins Netz. Wie schon vergangene Woche beim 1:0 gegen den SC Oberweikertshofen erzielte er das alles entscheidende Tor, diesmal gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell. In der zunächst farblosen Partie brachte Kapitän Maximilian Heckel die Cosmonauten nach einer Ecke von Marcel Burda per Kopf in Führung. Die Allgäuer kamen hatten der Pause wesentlich mehr vom Spiel. Die Niso-Boys verfehlten jedoch das Ziel oder scheiterten an Torhüter Daniel Mrozek, der nach einer Stunde mit einer waghalsigen Parade gegen Simon Perner den Ausgleich noch verhindern konnte. Als Perner nach einer Ecke per Kopf an den Ball kam, war Mrozek allerdings machtlos. Trotzdem sollte es für den Aufsteiger nicht zu einem Punktgewinn reichen, weil Makowski mit seinem 15. Saisontreffer eben noch zurückschlug. (oli) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 130 Tore: 1:0 Maximilian Heckel (23.), 1:1 Sebastian Perner (71.), 2:1 Kevin Makowski (90.+2)

„Derbysieger, Derbysieger, hey hey hey“, hallte es durch die Baumit-Arena nach dem deutlichen 5:1-Erfolg des 1. FC Sonthofen gegen den FC Kempten. Die Weichen stellte der FCS in Halbzeit eins mit drei Treffern innerhalb von zehn Minuten. Kempten wehrte sich zwar, geriet aber immer mehr unter Druck. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, ehe die Strafraumaktionen etwas einbrachten: Die Führung von Spielertrainer Andreas Hindelang sorgte für die nötige Sicherheit. Als der Ball kurz darauf nach einer scharfen Hereingabe von Tobias Schmölz unglücklich durch FCK-Spielertrainer Manuel Wiedemann zum 2:0 im eigenen Tor landete, war die Verunsicherung der Gäste spürbar. Diar Blaku baute den Vorsprung nach einer Jaumann-Ecke per Kopf auf 3:0 aus. Spätestens mit dem 4:0 von Musa Youssef war die Partie gelaufen. Für die Kemptener kam es aber noch schlimmer. Als Marc Lorenz im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Phillip Simon den anschließenden Elfmeter zum 5:0. Ergebniskosmetik betrieb Kemptens Mohammad Walizada mit dem Ehrentreffer. Sonthofens Coach Oleg Weber lobte die Spielfreude seines Teams: „Ich hatte das Gefühl, dass die Jungs viel Spaß hatten.“ Kevin Hailer vom FCK sagte: „Wir haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht Tore zu schießen. Wenn’s nicht läuft, dann läuft’s halt nicht“. (dl) Schiedsrichter: Andreas Kasenow (Ingolstadt) - Zuschauer: 462 Tore: 1:0 Andreas Hindelang (27.), 2:0 Manuel Wiedemann (30./Eigentor), 3:0 Diar Blaku (37.), 4:0 Musa Youssef (58.), 5:0 Phillip Simon (74./Foulelfmeter), 5:1 Mohammad Walizada (78.)

Dem TSV Rain fehlten wenige Augenblicke, um die erhofften drei Punkte gegen den TSV Hollenbach einzufahren. Florian Leitenmayer glich in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 1:1 aus und sorgte für Jubel beim Tabellenletzten, während die Rainer bedröpelt dreinblickten. Die Hollenbacher zogen sich zunächst weit zurück und lauerten auf Fehler der Blumenstädter. Rain hatte zwar viel Ballbesitz und kontrollierte das Geschehen, konnte sich aber kaum Torchancen herausspielen. Eine Ausnahme war der Führungstreffer. Jost Rittner setzte sich auf dem Flügel durch, passte in den Rückraum, dort kam Fatlum Talla angerauscht und verwandelte den Ball 1:0. Nach der Pause zunächst das gleiche Bild. Rain hatte den Ball, Hollenbach blieb aber gefährlich und wurde ab der 70. Minute auch offensiver. Chancen blieben aber aus. Bis eben zur 95. Minute, als Leitenmayer der Ball vor die Füße und von dort zum 1:1 im Netz landete. (dw, red), Lokalsport DW Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 180 Tore: 1:0 Fatlum Talla (37.), 1:1 Florian Leitenmayer (90.+5)

Den sechsten Sieg in Folge durfte der TSV Aindling feiern. Trainer Florian Fischer war die Freude über den 2:0-Erfolg gegen den TSV Jetzendorf und die Entwicklung unschwer anzusehen: „Die Jungs haben es sich verdient, sie haben sich reingekämpft.“ Die erste Halbzeit stufte er als schwierig ein, „wo wir auch in Rückstand gehen können“. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Marco Ruppenstein das 1:0. Um ein Haar wäre Jetzendorf postwendend zum Ausgleich gekommen. Doch Rist setzte einen Freistoß aus über 20 Metern an den Pfosten. Am Ende kam die immer deutlicher werdende Überlegenheit der Aindlinger auch im Ergebnis zum Ausdruck, weil Moritz Wagner zum 2:0 traf. Worüber sich auch Antonio Mlakic freute, der sich vom TSV Aindling verabschiedet und nach Österreich umzieht. (jeb, red) Lokalsport AN Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 186 Tore: 1:0 Marco Ruppenstein (48.), 2:0 Moritz Wagner (87.)

Trotz einstündiger Unterzahl gab es beim FC Ehekirchen am Ende nur strahlende Gesichter. Dank einer tollen Moral gelang beim SC Oberweikertshofen ein 3:1-Erfolg. Der SCO hatte durch einen 20-Meter-Freistoß von Maximilian Schuch, der nur knapp am Pfosten vorbeistrich, die erste Gelegenheit (6.). Wenig später setzte Christoph Hollinger seinen Bruder Julian in Szene, der im zweiten Versuch SCO-Keeper Marco Dzwonik überwand.

Ehekirchen schien alles im Griff zu haben – zumindest bis zur 28. Minute. Da gab es Elfmeter für Oberweikertshofen, den Schuch zum Ausgleich nutzte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später folgte der nächste Rückschlag für den FCE: Jakob Schaller sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Doch die Unterzahl warf die Ehekirchener nicht aus der Bahn, ganz im Gegenteil. Im Laufe der zweiten Halbzeit gelang ihnen ein entscheidender Doppelschlag. Julian Hollinger spielte mit seinem Bruder Christoph Doppelpass und schoss sein Team erneut in Front. Während die Hausherren nun sichtlich geschockt waren, suchte Ehekirchen die Entscheidung. Bei einem weiteren Konter spielte Eduard Hardok auf Christoph Hollinger, der mit dem 1:3 alles klar machte. (mb/az) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Simon Krammer (Deggendorf) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Julian Hollinger (11.), 1:1 Maximilian Schuch (28./Foulelfmeter), 1:2 Julian Hollinger (62.), 1:3 Christoph Hollinger (67.)

Rote Karte: Jakob Schaller (31./FC Ehekirchen)

Die Überraschung ist ausgeblieben, die U21 des FC Memmingen hat gegen den souveränen Tabellenführer TSV Schwabmünchen mit 0:3 verloren. Beim FCM gab Neuzugang Noah Hill sein Debüt, zudem griff Trainer Esad Kahric auf Akteure der ersten Mannschaft zurück – die allerdings zuletzt dort nur eingeschränkt im Einsatz waren.

Der Tabellenführer zeigte sich von Beginn an präsent, Memmingens Keeper Felix Unger wurde früh geprüft. Im Gegenzug erlief Kenan Bajramovic einen Pass, sein Abschluss wurde von der Linie gekratzt. Die erste gelungene Kombination brachte dann aber die Führung für den TSV. Maximilian Aschner wurde schön freigespielt und traf zum 0:1 ins lange Eck.

Auch in der Folge blieb Schwabmünchen spielbestimmend. Gerade als der FCM besser ins Spiel kam, platzte das 0:2: Maik Uhde „erwischte“ den zu weit vor seinem Kasten stehenden FCM-Torhüter und traf aus über 40 Metern. Der TSV war in allen Belangen überlegen, zweikampfstärker, technisch versiert und auch gedankenschneller. So auch beim 0:3, als Noah Kusterer einen zu kurz abgewehrten Ball direkt zum Endstand versenkte. (ass)

Schiedsrichter: Hirad Aurahman (Puchheim) - Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Maximilian Aschner (13.), 0:2 Maik Uhde (26.), 0:3 Noah Kusterer (64.)