Einseitige Partie: SGM lässt Schlusslicht keine Chance

In der zehnten Minute hatte Daniel Biechele nach einem schönen Spielzug das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber letztendlich am Torhüter. Eine Minute später verfehlten die Gäste mit einem Fernschuss das SGM-Gehäuse nur knapp. In der 17. Minute scheiterte Marco Fakler erneut am stark parierenden Torwart. Die SGM blieb weiter klar überlegen, es dauerte dann aber gut 20 Minuten bis zur nächsten Möglichkeit, bei der Florian Villinger knapp am langen Pfosten vorbeizielte. Zwei Minuten später war es aber so weit: Florian Villinger verwertete ein Zuspiel von Gabriel Boscher mit einem sehenswerten Schuss aus etwa 20 Metern zum ersten Tor der SGM. Die Heimelf blieb danach am Drücker und hatte noch vor der Pause durch Florian, David, Christian und Niklas Villinger weitere Gelegenheiten zum zweiten Treffer, der aber (noch) nicht gelingen wollte. Stattdessen kam der Gast beinahe zum Ausgleich, als die SGM-Defensive eine unübersichtliche Situation im eigenen Strafraum erst im dritten Versuch klären konnte. Im zweiten Abschnitt änderte sich am Spielgeschehen nichts, die SGM war klar überlegen und kam in der 52. Minute durch Christian Villinger nach Vorlage seines Bruders Florian mit einem platzierten Flachschuss zum 2:0, nachdem Daniel Biechele eine Minute zuvor noch am Schlussmann gescheitert war. Im weiteren Verlauf hatte Flo Villinger zwei gute Torchancen, die aber nicht in weiteren Treffern mündeten. Besser machte es „Biechi“ nach gut einer Stunde, als er nach Vorlage von Jens Fackler auf 3:0 erhöhte. Zehn Minuten später gelang Florian Villinger mit seinem zweiten Treffer nach Zuspiel des eingewechselten Adrian Miller dann das 4:0. In der 83. Minute bot sich den Gästen nach einer Unaufmerksamkeit die Riesenchance zum Ehrentreffer, doch der Abschluss ging weit übers Tor. So war es Adrian Miller vorbehalten, in der Nachspielzeit nach Pass des ebenfalls eingewechselten Tobi Gümbel den Endstand von 5:0 zu markieren. Kurz zuvor kassierten die Sportfreunde aus Bronnen nach einem überflüssigen groben Foulspiel noch eine rote Karte und mussten die Partie in Unterzahl beenden.