Einseitig von Beginn an

Frühes Tor, klare Kontrolle, sechs Treffer: Der VfR Evesen lässt dem abstiegsbedrohten Gegner keine Chance.
Es war ein Spiel, das früh entschieden schien – und dessen Verlauf kaum Zweifel ließ. Beim 6:0-Erfolg des VfR Evesengegen den TV Stuhr bestätigte sich, was Trainer Burak Buruk bereits nach wenigen Minuten erkannte: „Das Spiel ging von Anfang an nur in eine Richtung.“
Evesen war sofort präsent, gewann Zweikämpfe und setzte den Gegner früh unter Druck. „Wir waren sofort gut drin, stark in den Zweikämpfen und im Gegenpressing.“ Die Konsequenz folgte früh: „So fällt früh das 1:0 – etwa in der fünften Minute erobern wir den Ball im Gegenpressing, spielen auf Luca Sanapo und er macht das Tor.“
Die frühe Führung bestimmte den weiteren Verlauf. Evesen kontrollierte das Spielgeschehen nahezu vollständig, ließ Ball und Gegner laufen, ohne jedoch durchgehend zwingend zu werden. „Danach lief das Spiel fast ausschließlich auf ein Tor. Wir hatten viel Ballbesitz, waren aber nicht immer zwingend genug.“ Defensiv blieb der Favorit weitgehend unbeschäftigt: „Stuhr hatte in der ersten Halbzeit eigentlich nur eine gefährliche Ecke, ansonsten kam nichts.“
Mit zunehmender Spieldauer wurde die Überlegenheit auch im Ergebnis deutlicher. Nach rund einer halben Stunde erhöhte Evesen nach einem Standard. „Ecke von Luca Sanapo, Cedric Schröder verlängert den Ball ins Tor.“ Kurz vor der Pause folgte das 3:0 durch Civan Ertem – ein Zwischenstand, der die Kräfteverhältnisse bereits klar abbildete. „Da war schon zu erkennen, dass heute nichts mehr anbrennen wird.“
Nach dem Seitenwechsel erlaubte sich Evesen eine kurze Phase der Unordnung. „In der zweiten Halbzeit hatten wir kurz einen Bruch, etwa zehn bis 15 Minuten“, sagte Buruk. In dieser Phase kam Stuhr etwas besser ins Spiel, ohne jedoch nachhaltig gefährlich zu werden. Mit den Wechseln kehrte die Kontrolle zurück: „Danach haben wir durchgewechselt und wieder komplett die Kontrolle übernommen.“
In der Schlussphase spiegelte sich die Dominanz auch im Ergebnis wider. „Es folgen noch zwei Elfmeter-Tore – einmal durch Lennard Heine und einmal durch Shaalan Khairi.“
Am Ende blieb ein klarer Befund. „Auch in der Höhe ist der Sieg vollkommen verdient. Über die gesamte Spielzeit war klar, dass nur eine Mannschaft gewinnen wird. Die Frage war nur, wie hoch.“
Mit dem deutlichen Erfolg baut der VfR Evesen seine Bilanz auf 53 Punkte aus und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer SC Twistringen. Ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse deutlicher kaum abbilden könnte.
VfR Evesen – TV Stuhr 6:0
VfR Evesen: Christian Förster, Gabriel Khalaf, Nico Stolte (72. Serhat Merdoglou), Philipp Spannuth, Fin Alack (72. Samuel Pentke), Emilio Enzi (46. Jiyan-Devtan Cetin), Paskal Fichtner (52. Lennard Heine), Cedric Schröder, Luca Sanapo, Shaalan Khairi, Civan Ertem (72. Abdülkadir Özden) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk
TV Stuhr: Finn Bang, Henri Fichtner, Fabian Bischoff (72. Leon Rechenberg), Yannick Evers, Benjamin Enoch Thies, Arlind Durguti (81. Hanno Kern), Theo Fichtner, Jesco Wehrhahn (75. Louis Soulkou), Jonah Hellmers, Karim Bockau, Ozan Celik - Trainer: Stephan Stindt
Schiedsrichter: Volker Mende (Hannover)
Tore: 1:0 Luca Sanapo (2.), 2:0 Cedric Schröder (31.), 3:0 Civan Ertem (43.), 4:0 Lennard Heine (72. Foulelfmeter), 5:0 Shaalan Khairi (81. Foulelfmeter), 6:0 Shaalan Khairi (88.)