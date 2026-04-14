Einseitig von Beginn an Evesen dominiert Stuhr – Buruk sieht einen „vollkommen verdienten“ Sieg von red · Heute, 15:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Frühes Tor, klare Kontrolle, sechs Treffer: Der VfR Evesen lässt dem abstiegsbedrohten Gegner keine Chance.

Es war ein Spiel, das früh entschieden schien – und dessen Verlauf kaum Zweifel ließ. Beim 6:0-Erfolg des VfR Evesengegen den TV Stuhr bestätigte sich, was Trainer Burak Buruk bereits nach wenigen Minuten erkannte: „Das Spiel ging von Anfang an nur in eine Richtung.“ Evesen war sofort präsent, gewann Zweikämpfe und setzte den Gegner früh unter Druck. „Wir waren sofort gut drin, stark in den Zweikämpfen und im Gegenpressing.“ Die Konsequenz folgte früh: „So fällt früh das 1:0 – etwa in der fünften Minute erobern wir den Ball im Gegenpressing, spielen auf Luca Sanapo und er macht das Tor.“

Die frühe Führung bestimmte den weiteren Verlauf. Evesen kontrollierte das Spielgeschehen nahezu vollständig, ließ Ball und Gegner laufen, ohne jedoch durchgehend zwingend zu werden. „Danach lief das Spiel fast ausschließlich auf ein Tor. Wir hatten viel Ballbesitz, waren aber nicht immer zwingend genug.“ Defensiv blieb der Favorit weitgehend unbeschäftigt: „Stuhr hatte in der ersten Halbzeit eigentlich nur eine gefährliche Ecke, ansonsten kam nichts.“ Mit zunehmender Spieldauer wurde die Überlegenheit auch im Ergebnis deutlicher. Nach rund einer halben Stunde erhöhte Evesen nach einem Standard. „Ecke von Luca Sanapo, Cedric Schröder verlängert den Ball ins Tor.“ Kurz vor der Pause folgte das 3:0 durch Civan Ertem – ein Zwischenstand, der die Kräfteverhältnisse bereits klar abbildete. „Da war schon zu erkennen, dass heute nichts mehr anbrennen wird.“