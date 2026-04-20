Einsatzbereitschaft, Spielfreude, Ergebnisse und Tabellenplätze passen

In der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz lässt sich die einheimische SG Auerbach – trotz einiger zwischenzeitlicher Rückschläge (zum Beispiel durch Ergebnisse, Verletzungen und Rotsperren) – als Aufsteiger nicht von ihrer Mission Klassenerhalt abbringen. Nach der Winterpause konnten bisher drei Siege bei vier Niederlagen verbucht werden. Am Sonntag gelang im zehnten Heimspiel der Saison der dritte Dreier auf eigenem Platz – vor 115 Zuschauer (der Schnitt beträgt aktuell 113, im einzelnen kamen bisher 65 bis 175). Auerbach steht immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz – nach 18 von 24 Spielen mit 21 Punkten neu auf Rang Sieben, weiterhin unverändert fünf Zähler vor dem voraussichtlich ersten direkten Abstiegsrang Elf (SG SV Hahnbach, 13).



Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab am Sonntag nach dem 2:0-Heimsieg gegen den ASV Burglengenfeld (nun punktgleich Achter, zwei Spiele als die SG Auerbach) folgendes tagesaktuelles Statement ab: „Wille, Kampf, Leidenschaft. Genau das war der Grundstein zum verdienten Sieg gegen Burglengenfeld. Erste Halbzeit haben wir dem Gegner keine Chance gegeben. Aggressiv und mit schönen Spielzügen haben wir die ersten 45 Minuten dominiert. Lukas Merkel wurde bei einem Dribbling gegen zwei im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfer verwandelte er sicher. Das 2:0 war ein direkter Freistoßtreffer durch Nico Schleicher. Zur Halbzeit verdiente Führung. Die zweite Halbzeit ging am Anfang an die Gäste. Diese machten mächtig Druck, aber wir standen sicher und verteidigen nicht nur leidenschaftlich sondern wir versuchten alles spielerisch zu lösen. Auch wenn Torchancen in der zweiten Halbzeit Mangelware waren, wurde das Spiel nie langweilig. Es war ein kampfbetontes Spiel, das immer fair war. Ende gut alles gut: Drei Punkte bleiben bei uns. Heute müssen wir der Truppe ein Kompliment machen. Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein sehr sehr gutes Spiel von uns. Wir haben uns einfach belohnt für den enormen Aufwand. Das waren sehr wichtige drei Punkte gegen den Abstieg und wir werden bis zum Schluss alles geben. Auch wenn die Aufgabe nicht leichter wird, können wir es als Einheit schaffen. Danke wieder an die vielen Zuschauer, die uns unterstützen jedes Spiel“.



