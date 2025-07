"Einsatz und Intensität haben gestimmt": Dachau bereit für Saisonstart

Dachau – Im vorletzten Vorbereitungsspiel vor Saisonbeginn trennten sich die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau und Wacker München mit einem 1:1-Unentschieden. Wacker München wird von Fabian Lamotte trainiert, der früher in Dachau an der Seitenlinie stand. Der Traditionsklub aus München war über die Relegation von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen.

Dachau nutzte die Partie in München, um in der Startaufstellung kräftig durchzuwechseln und allen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Die Führung für Wacker erzielte Severin Buchta in der 67. Minute. Erst in der Schlussphase gelang Berkant Barin in der 87. Minute der Ausgleich für Dachau.

65-Trainer Christian Doll: „Das war ein guter Test, mangels Chancenverwertung war es nur ein 1:1, aber mit dem Spiel bin ich sehr zufrieden. Einsatz und Intensität haben gestimmt, die taktischen Vorgaben wurden gut umgesetzt und jetzt gilt es, sich noch im letzten Test am Wochenende so in Form zu bringen, dass wir nächste Woche für den Saisonauftakt gegen Illertissen bereit sind.“