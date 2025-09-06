Einsatz stimmt - Sturzflug setzt sich fort

Im Heimspiel der Bezirksliga am Freitagabend musste der personell geschwächte TUS Eintracht Rulle mit 1:4 bereits die fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

Die Gäste hatten am Mittwochabend durch drei Tore von Patrick Middendorf noch mit dem 3:1-Erfolg im Bezirkspokal bei BW Hollage aufhorchen lassen. Nur 48 Stunden später dominierten sie von Beginn an das Meisterschaftsspiel beim TUS Eintracht Rulle und legten bis zur Pause eine deutliche 3:0-Führung vor. Patrick Middendorf mit einem Doppelpack und Jost Nehrenhaus trafen für die Gäste. Zwar gelang Simon Schulte zehn Minuten nach der Pause der Anschlußtreffer für Eintracht Rulle, aber Jost Nehrenhaus machte mit seinem zweiten Treffer Mitte der zweiten Halbzeit den Deckel auf die Partie.

"Wir sind gut in die Partie gekommen und haben von Beginn an das Spiel dominiert. Das 3:0 zur Halbzeit war folglich auch in Ordnung. In Halbzeit zwei machte sich dann trotz Rotation ein bisschen das Hollage Spiel bemerkbar! Insgesamt war es ein verdienter Sieg gegen eine Mannschaft aus Rulle, die zwar Personalsorgen hatte, aber nie nachgelassen hat uns das Spiel schwierig zu gestalten,“ sagte uns Trainer Rene Wolting (TUS Berge).

„Wir haben 1:4 verloren, Halbzeitstand 0:3. Aber auch in der zweiten Halbzeit dann am Ende des Tages nicht aufgesteckt nicht aufgegeben. Wenn man überlegt, dass wir heute mit zwei Spielern aus der zweiten Mannschaft und einem A-Jugendlichen starten,

die auch die gesamten 90 Minuten auf dem Platz standen, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung; dass wir uns nicht ergeben, das wir leider in der ersten Halbzeit - wo wir im Grunde auch gut im Spiel sind und viel investieren - blöde und unnötige

Gegentore kassieren, dann müssen wir am Ende festhalten, verlieren wir verdient ja, aber mit den äusseren Umständen und richtig eingeschätzt haben wir heute alles auf den Platz gebracht was möglich war und dementsprechend können wir uns am Ende des Tage trotz der Niederlage nichts vorwerfen, lautet das Statement von Trainer Benny Hettwer (TUS Eintracht Rulle).