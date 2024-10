Einsatz stimmt, Ergebnis nicht – FV Muggensturm v.s. FV Ottersdorf 1:0

Ein Spiel, das nicht verloren gehen musste, wie schon in der Woche zuvor zeigte die Mannschaft Einsatz und warf alles rein. Leider nutzte der Gegner einen unachtsamen Moment in der Anfangsphase eiskalt aus und ging bereits in der 9. Spielminute in Führung.

Geweckt von diesem Gegentreffer arbeite die Mannschaft daran, das Spiel zu drehen, dies sollte ihr jedoch nicht gelingen. Verdient hätte die Mannschaft es sich für den gezeigten Einsatz.