„Einsatz ist beeindruckend“ – Buchbach gewinnt nach 80 Minuten in Unterzahl

Der TSV Buchbach konnte viel Schwung aus dem Sieg gegen Fürth mitnehmen und zeigte gegen Schwaben Augsburg eine charakterliche Glanzleistung.

Buchbach – Der TSV Buchbach hat am fünften Spieltag der Regionalliga einen Sieg des Willens gefeiert. Nach einer frühen roten Karte gegen Benedikt Orth (13.) erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Aleksandro Petrovic nach einer intensiven Partie einen durchaus verdienten 1:0-Sieg gegen den TSV Schwaben Augsburg .

„Ab dem Platzverweis ist jeder gefühlt für drei Mann gelaufen“, lobte Kapitän Albano Gashi nach dem Schlusspfiff die Moral des amtierenden Vizemeisters. Warum Schiedsrichter Thomas Ehrnsperger in der 13. Minute bei einem Laufduell zwischen Benedikt Orth und Marc Sodji die rote Karte zückte, bleibt vor allem nach Sichtung der Videobilder maximal umstritten: Beide Spieler zupften und zerrten im Vollsprint, Orth kam zu Fall, und der zurückgeeilte Samed Bahr klärte die Situation.

Unterm Strich nahm Buchbach die Situation besser an als der Gegner, der sich trotz 80-minütiger Überzahl kaum Chancen erspielen konnte. Kurz vor der Pause dann doch beinahe die Führung. Der Kopfball von Dennis Ruisinger war allerdings zu zentral, sodass Marcel Brinkmann parieren konnte.

Nach der Pause kamen die Gastgeber noch mal einen Tick mutiger aus der Kabine und erspielten sich auch ein paar gute Möglichkeiten: Das Tor des Tages erzielte schließlich Andreas Hirtlreiter in der 58. Minute: Nach einem Einwurf von Bahar entwischte Tobias Heiland seinem Gegenspieler, sein Zuspiel wurde zwar noch geblockt, doch Hirtlreiter vollendete aus spitzem Winkel.

Lob vom Abteilungsleiter: „Entwicklung wirklich sehenswert“

„Das ist schon toll, wenn Spieler wie Hirtlreiter oder der eingewechselte Manuel Mattera, die jetzt nicht so viel gespielt haben, gleich da sind und sich so nahtlos einfügen“, freute sich TSV-Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. „Spielerisch ist die Entwicklung wirklich sehenswert, aber der Einsatz auf und neben dem Platz ist beeindruckend.“

Diese Attribute warfen die zehn Buchbacher in der Abwehrschlacht vorbildlich ins Rennen und zogen den Schwaben so von Minute zu Minute mehr den Zahn – gegen die Buchbacher Energie waren die Gäste, die zwar willig, aber wenig kreativ auftraten, letztlich machtlos.