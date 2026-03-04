Einsatz bei Fortunas U23: Rossmann arbeitet am Profi-Comeback

Der Einsatz war das Ergebnis einer positiven Entwicklung in den vergangenen Wochen. Noch vor drei Wochen hatte Profi-Trainer Markus Anfang nach langer Phase der Ungewissheit vorsichtig optimistische Nachrichten verkündet. Rossmann kehrte ins Mannschaftstraining zurück, zunächst jedoch bei der U23 unter der Leitung von Trainer Jens Langeneke. Dort sollte er behutsam an die Wettkampfbelastung herangeführt werden. In der vergangenen Woche folgte dann auch die Rückkehr ins Training der Profis.

Harmonie mit Kilian Sauck

Für einen Platz im Kader beim Heimspiel gegen den VfL Bochum (2:1) reichte es allerdings noch nicht. Stattdessen reiste Rossmann mit der „Zwoten“ ins Bergische Land zum wichtigen Kellerduell gegen Velbert (2:1) . Dort rückte Rossmann, der in der Jugend des Karlsruher SC ausgebildet wurde, in die Startelf und spielte auf der linken Offensivseite. Dort war er sehr aktiv, viele Düsseldorfer Angriffe liefen über seine Seite. Das Zusammenspiel mit Winter-Zugang Kilian Sauck, der im offensiven Mittelfeld unterwegs ist, war stellenweise sehr ansehnlich, brachte aber zunächst keinen zählbaren Ertrag. Kurz vor der Pause war Rossmann allerdings entscheidend an der Führung der Rot-Weißen beteiligt.

Im gegnerischen Strafraum ging Rossmann ins Dribbling und bekam dann einem Zweikampf einen Strafstoß zugesprochen. Allerdings spielte sein Gegenspieler beim Tackling auch den Ball, der Elfmeter hätte einer Überprüfung durch den Videobeweis wohl nicht standgehalten. Davon ließ sich Deniz Bindemann jedoch nicht beirren und verwandelte den von Rossmann herausgeholten Elfmeter zur 1:0-Führung. Das war die letzte Aktion des Linksaußen, nach dem ersten Durchgang wurde er ausgewechselt.

Auftrieb nach Rückschlägen

Nach den Rückschlägen der vergangenen Monate dürfte ihm der Erfolgsmoment Auftrieb geben. Zum Auftakt in die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Nürnberg am Samstag (13 Uhr) war Rossmann dann wieder bei den Profis dabei und zeigte sich bemüht, auch Anfang auf sich aufmerksam zu machen. Der Coach der Fortuna-Profis setzte Rossmann bei einer Spielform in der Dienstagseinheit auf der linken Außenbahn ein. Rossmann wird hoffen, sich da auch auf der Zweitliga-Bühne in den kommenden Wochen wieder zeigen zu können.