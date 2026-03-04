Einsatz bei Fortunas U23: Rossmann arbeitet am Profi-Comeback

Tim Rossmann ist gerade erst 22 Jahre alt und damit noch am Anfang seiner sportlichen Laufbahn. Dennoch ist seine Krankenakte bereits umfangreich. Immer wieder wurde der Offensivspieler in den vergangenen Jahren von Verletzungen zurückgeworfen, so auch in der laufenden Saison. Schon in der Saisonvorbereitung musste er einige Wochen pausieren, seit Oktober fiel der Offensivspieler sogar mehrere Monate aus. Nun stand er zum ersten Mal seit dem 0:0 zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Karlsruher SC Ende August wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz.
Der Einsatz war das Ergebnis einer positiven Entwicklung in den vergangenen Wochen. Noch vor drei Wochen hatte Profi-Trainer Markus Anfang nach langer Phase der Ungewissheit vorsichtig optimistische Nachrichten verkündet. Rossmann kehrte ins Mannschaftstraining zurück, zunächst jedoch bei der U23 unter der Leitung von Trainer Jens Langeneke. Dort sollte er behutsam an die Wettkampfbelastung herangeführt werden. In der vergangenen Woche folgte dann auch die Rückkehr ins Training der Profis.
Im gegnerischen Strafraum ging Rossmann ins Dribbling und bekam dann einem Zweikampf einen Strafstoß zugesprochen. Allerdings spielte sein Gegenspieler beim Tackling auch den Ball, der Elfmeter hätte einer Überprüfung durch den Videobeweis wohl nicht standgehalten. Davon ließ sich Deniz Bindemann jedoch nicht beirren und verwandelte den von Rossmann herausgeholten Elfmeter zur 1:0-Führung. Das war die letzte Aktion des Linksaußen, nach dem ersten Durchgang wurde er ausgewechselt.
Nach den Rückschlägen der vergangenen Monate dürfte ihm der Erfolgsmoment Auftrieb geben. Zum Auftakt in die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Nürnberg am Samstag (13 Uhr) war Rossmann dann wieder bei den Profis dabei und zeigte sich bemüht, auch Anfang auf sich aufmerksam zu machen. Der Coach der Fortuna-Profis setzte Rossmann bei einer Spielform in der Dienstagseinheit auf der linken Außenbahn ein. Rossmann wird hoffen, sich da auch auf der Zweitliga-Bühne in den kommenden Wochen wieder zeigen zu können.