Einsames Aalen, Abstiegskracher in Gmünd, Verfolgerduell in Ravensburg

Am 28. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg spitzt sich die Lage an mehreren Fronten zu. VfR Aalen hat die Spitze fest im Griff, VfR Mannheim jagt weiter hinterher, und dahinter kämpfen mehrere Teams um Haltung, Hoffnung und Abstand. Im Tabellenkeller zählt inzwischen fast jeder Punkt doppelt. Nach dem jüngsten Spieltag und dem Nachholspiel unter der Woche liegt über vielen Partien eine besondere Spannung: Es geht nicht nur um Form, sondern um Richtung.
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Für Nöttingen ist dieses Spiel die Chance, den Druck auf TSV Essingen im Rennen um die Top drei hochzuhalten. Pforzheim kann mit einem Auswärtserfolg den Blick weiter nach oben richten und sich deutlicher vom unteren Mittelfeld lösen. Die Ausgangslage verspricht viel Intensität: Auf der einen Seite ein Team mit klarem Zug nach vorne, auf der anderen ein Gegner, der zuletzt Selbstvertrauen gesammelt hat. Ein schweres, enges Spiel kündigt sich an.
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Das Hinspiel gewann Türkspor Neckarsulm mit 3:1, also dürfte der Gast mit einem kleinen psychologischen Vorteil anreisen. Doch die Tabelle macht klar: Das ist kein normales Duell mehr, sondern ein Kampf um Luft und Überleben. Bietigheim-Bissingen braucht zuhause ein Zeichen, Neckarsulm kann sich mit einem Auswärtssieg entscheidend absetzen. In solchen Spielen geht es oft zuerst um Nerven, Zweikämpfe und Standhaftigkeit – und erst dann um Schönheit.
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Auch das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit: Aalen gewann in Singen mit 3:0. Alles spricht also dafür, dass der Primus erneut mit breiter Brust auftritt. Aber gerade für Singen ist jeder Punkt im unteren Tabellenbereich wertvoll. Der Gast muss versuchen, das Spiel lange offen zu halten. Aalen wiederum will an der Spitze keine Zweifel aufkommen lassen – und genau darin liegt die Schärfe dieses Duells.
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Für Denzlingen ist dieses Heimspiel fast zwingend ein Schlüsselspiel. Der Abstand nach oben ist groß, die Zeit wird knapper, und jeder weitere Rückschlag hätte enorme Wirkung. Backnang kann sich mit einem Auswärtssieg weiter von der ganz heißen Zone entfernen und die eigene Position festigen. Hier treffen also nicht nur zwei Mannschaften aufeinander, sondern auch zwei völlig unterschiedliche Dringlichkeiten – das macht die Partie so brisant.
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Für Normannia Gmünd geht es darum, Abstand zu den unteren Rängen zu halten und zuhause ein weiteres Zeichen der Widerstandskraft zu setzen. Villingen kann mit einem Sieg das obere Mittelfeld absichern und vielleicht noch einmal nach vorne schielen. Es ist kein lautes Spitzenspiel, aber eines mit Gewicht: Für die Gastgeber ist es ein Spiel um Ruhe, für die Gäste eines um Stabilität und einen festen Platz in einer unruhigen Liga.
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Göppingen braucht Punkte, weil die Teams dahinter nicht weit entfernt sind und die Abstiegszone bedrohlich nahe bleibt. Reutlingen kann mit einem Auswärtssieg seine Position festigen und die Saison in ruhigere Bahnen lenken. Das Momentum spricht leicht für die Gastgeber, weil der jüngste Sieg in Singen Kraft gegeben haben dürfte. Doch Reutlingen bringt Erfahrung, Physis und eine ordentlich austarierte Tabellenlage mit. Genau das macht das Spiel so offen.
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Für Essingen geht es darum, den Kontakt zu den Spitzenteams zu halten und den starken Lauf zu bestätigen. Hollenbach dagegen spielt mit wachsender Not und weiß, wie wichtig gerade Heimspiele im Tabellenkeller sind. Der Punkt gegen Mannheim war ein Achtungszeichen, aber daraus muss nun möglichst mehr entstehen. Essingen wird dominieren wollen, Hollenbach auf Widerstand, Geduld und die Wucht eines emotionalen Heimabends setzen.
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Der Gastgeber steht unter Zugzwang. Nach zwei Punkteteilungen in Serie braucht Mannheim zuhause wieder ein klares Signal, um den Rückstand auf Aalen nicht weiter wachsen zu lassen. Karlsruhe II ist unangenehm, beweglich und tabellarisch nicht sorgenfrei, aber auch nicht völlig bedrängt. Genau das macht solche Spiele für Favoriten gefährlich. Mannheim muss die Balance zwischen Druck und Geduld finden – sonst könnte der Abend komplizierter werden als erwartet.
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Dieses Spiel riecht nach oberem Mittelfeld, aber es hat mehr Schärfe als ein gewöhnliches Platzierungsduell. Oberachern kommt mit frischem Selbstvertrauen, Ravensburg mit dem guten Gefühl, Mannheim unter der Woche gestoppt zu haben. Wer hier gewinnt, setzt sich im engen Feld hinter den Top vier fest. Wer verliert, wird sofort wieder eingeholt. Es ist eines dieser Spiele, in denen nicht die Lautstärke entscheidet, sondern Reife, Klarheit und der richtige Moment.
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