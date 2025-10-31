Eins gegen Zwei! "Das ist ein absolutes Highlight"

„1. gegen 2. zu diesem Zeitpunkt der Saison – das ist sicherlich ein absolutes Highlight“, sagt Mühlens Trainer Andreas Hinrichs. „Die Jungs fiebern auf das Spiel hin, freuen sich total und sind im Training heiß. Man merkt in der Trainingswoche einfach, dass sie Lust auf dieses Spiel haben.“

Die Aufgabe könnte allerdings kaum schwieriger sein. Papenburg ist seit Wochen in Topform und kommt mit breiter Brust. „Wir spielen gegen die aktuell stärkste Mannschaft der Liga, gegen den aus meiner Sicht auch Aufstiegsfavoriten“, betont Hinrichs. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Stabilität des Gegners: „Papenburg hat vier Spiele in Folge gewonnen – zuletzt gegen sehr formstarke Oldenburger. Sie führen 3:0, kassieren den Ausgleich, bleiben trotzdem stabil und gewinnen am Ende 5:4. Das zeichnet eine Spitzenmannschaft aus.“

Der Coach weiß um die Qualität des Gegners: „Papenburg ist extrem gefestigt, sehr spielstark und routiniert – mit vielen Spielern, die den Unterschied ausmachen können.“ Auch das Umfeld begeistert Hinrichs: „Es ist ein tolles Ambiente in Papenburg, ein superschönes Stadion, ein top gepflegter Platz – da macht es einfach Spaß.“

Trotz der Schwere der Aufgabe reist Mühlen selbstbewusst an. „Wir haben jetzt drei Spiele gewonnen, fahren mit breiter Brust hin und trauen uns was zu. Sicherlich wäre ein Punkt schon als Erfolg zu werten, dann wären wir weiter oben dran.“ Gleichzeitig kündigt Hinrichs an: „Wir werden uns da nicht verstecken, unseren Fußball spielen und offensiv Akzente setzen. Ich glaube, das wird für die Zuschauer ein tolles, attraktives Spiel.“

Auch Papenburg ist in richtig guter Form und gewann vier Spiele in Folge. Die jüngsten direkten Duelle waren sehr spannend und ausgeglichen. Beide Teams gewannen je ein Spiel, das übrige Duell endete Remis.

Für Grün-Weiß Mühlen ist das Duell in Papenburg nicht nur ein sportliches Spitzenspiel, sondern auch ein echter Maßstab. „Dann wissen wir nach diesem Spiel auch vielleicht, wo wir wirklich stehen, wie stark wir sind.“

Am Sonntag trifft also nicht nur die beste Defensive der Liga auf die torhungrigste Offensive – es ist das große Duell um die Spitze, das die Landesliga Weser-Ems in Atem hält.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr