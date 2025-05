Einmaliges Erlebnis in Alpen gegen die Schalker Traditionself

Dieses Freundschaftsspiel wird Björn Niedrig noch ganz lange in Erinnerung behalten. Der Schalke-Fan traf in der Benefizpartie zugunsten des Rheinberger Hospiz „Haus Sonnenschein“ mit der Alt-Herren-Mannschaft von Viktoria Alpen auf die Traditionself der Königsblauen. Und Stefan Kämmerling, der Spielertrainer der Gastgeber, hatte für Niedrig eine besondere Überraschung parat. Der Innenverteidiger durfte die Alpener Oldies vor rund 800 Zuschauern mit der Kapitänsbinde aufs Feld führen. Bei den Schalkern war Olaf Thon der Spielführer.

„Es war ein einmaliges Erlebnis für die Mannschaft und den gesamten Verein“, sagte Kämmerling, der die Viktoria in der 18. Minute nach Zuspiel von Nico Goergen auf kurzer Distanz in Führung schoss. Zwischen der 25. und 38. Minute drehten die Schalker die Partie, indem sie vier Treffer erzielten. René Lewejohann glich aus. Dann hatte Daniel Bertram seinen großen Auftritt. Der 38-Jährige brachte die Gäste mit einem Hattrick mit 4:1 in Führung. Es war gleichzeitig das Endergebnis, da nach der Pause keine Tore mehr fallen wollten.

„Der Gegner hat das Ergebnis verwaltet, wir haben gut dagegengehalten. Es war super anstrengend für mich und die Jungs, die Schalker haben uns ganz schön laufen lassen“, resümierte Kämmerling, der noch ein weiteres Tor hätte erzielen können. Weitere Viktoria-Möglichkeiten ließen Nico Goergen und sein Bruder Philipp sowie Tobias Schmitz liegen.