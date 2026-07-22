Einmaliges am Winterbacher Felsen Nach dem Aufstieg und Klassenverbleib ist dem Landesligisten etwas ganz Besonderes gelungen +++ Das Trainerteam Scherer/Jungblut ist absolut begeistert von Jochen Werner · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Richtung Sieg: Winterbachs Trainerduo Torben Scherer (links) und Patrick Jungblut zeigen es an. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Winterbach. Der größte Erfolg des SV Winterbach nach dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga im Sommer 2025 und dem am letzten Spieltag aus eigener Kraft geschafften Klassenerhalt war das Zusammenhalten des kompletten Kaders für die kommende Spielzeit. „Das ist für einen kleinen Verein, wie wir es sind, der absolute Wahnsinn“, sagt Trainer Torben Scherer, der zusammen mit seinem „Co“ Patrick Jungblut in sein drittes Jahr als verantwortlicher Coach am Felsen geht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Zusammenhalt ist das Erfolgsgeheimnis, in der 500 Seelen-Gemeinde wie im Verein. „Wir wissen, dass mit unseren Ergebnissen im letzten Jahr auch finanzielle Begehrlichkeiten geweckt wurden“, sagt Scherer. Beim SVW steht aber der Spaß ganz vorne. „Mehr als Luft, Liebe und den Felsen können wir nicht bieten.“ Der 36-Jährige ist froh, dass seine Jungs das genauso sehen. Und dass mit dem 24-jährigen Fabio Pawlowitz ein gestandener Bezirksligakicker vom VfL Rüdesheim als Verstärkung für das Mittelfeld gewonnen werden konnte. „Freundschaften und die besondere Atmosphäre haben es ausgemacht“, weiß der Trainer. Bestes Beispiel: Anders als die SG Rieschweiler, die ihren Top-Torjäger Simon Hauk (28 Spiele/36 Treffer) an den TSC Zweibrücken verlor, bleibt Elias Pfenning (27/28) bei seinem Verein.

Zusammenhalt ist das Erfolgsgeheimnis Auch wenn es aufgrund der Neustrukturierung der Klassen im kommenden Frühjahr in der Landesliga maximal einen Absteiger geben wird, mahnt Scherer. Getreu dem Motto, wonach das zweite Jahr in einer neuen Spielklasse meist schwieriger ist als das erste. „Für uns kommt hinzu, dass die anderen Vereine jetzt auch um unsere Vorzüge wissen.“ Der kleine Kader und die entsprechend geringen Möglichkeiten in der Variabilität machen den SVW zumindest ausrechenbar. Auch schlagbar? „Wir werden immer versuchen, dazuzulernen und stabil und konstant zu bleiben.“ In der Vorbereitung laufe bislang alles nach Plan. Zwar habe der eine oder andere mit ein paar Wehwehchen zu kämpfen, von größeren Verletzungen blieb der SVW aber verschont. Für Scherer ist „wichtig, dass die Jungs den Input aufnehmen und voll mitziehen.“