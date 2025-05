»Einmalige Chance«: Beppo Eibl heuert beim FC Bayern an

Für Eibl ist es der nächste Karrieresprung: "Das ist eine einmalige Chance für mich. Seit ich denken kann, bin ich Fan des FC Bayern. Deshalb geht für mich schon auch irgendwie ein Kindheitstraum in Erfüllung, für diesen Verein nun arbeiten zu können." Den Schritt Richtung Profifußball hat der dreifache Familienvater aber keinesfalls überhastet getätigt: "Ich musste schon auch überlegen und abwägen, weil ich ja meinen Job dafür ruhen lassen muss." Eines ist dem Pädagogen, der bislang beruflich als Lehrer an einer Realschule in Vilshofen (Lkr. Passau) tätig war, an dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen: "Ein riesengroßes Dankeschön gilt auch meinem Arbeitgeber und dem Kollegium, die es mir ermöglichen, unterm laufenden Schuljahr diese Gelegenheit ergreifen zu können. Denn mein Vertrag beim FC Bayern beginnt am 1. Juni."



Der Kontakt kam über den Cheftrainer der Bayern-Amateure zustande. "Holger Seitz, den ich mittlerweile auch seit einigen Jahren kenne, hatte mich angerufen und wir haben besprochen, ob ich es mir vorstellen könnte, an seiner Seite zu arbeiten", erzählt Eibl, der mit seiner Familie aber nicht nach München ziehen wird, sondern weiterhin in der Nähe von Straubing wohnhaft bleibt. "Das war immer eine Grundvoraussetzung für mich." Der bisherige Co-Trainer von Holger Seitz, Sebastian Dreier, wird neuer Cheftrainer der U16 am Campus an der Ingolstädter Straße.



Josef "Beppo" Eibl war als Spieler viele Jahre für den SV Schalding-Heining in der Regionalliga Bayern am Ball. Als Kapitän war er einer der Schlüsselfiguren beim Underdog aus Niederbayern. Im Sommer 2017 beendete der Mittelfeldstratege wegen anhaltender Knieprobleme seine Laufbahn und stieg ins Trainergeschäft ein. Anfang des Jahres 2018 übernahm er den damaligen Bezirksligisten TSV Seebach und führte die Deggendorfer Vorstädter in die Landesliga. Im Sommer 2021 nahm Eibl das Angebot des damaligen Bayernligisten DJK Vilzing an. Die Oberpfälzer hievte Eibl in die Regionalliga, wo er die Schwarzgelben in der vergangenen Saison sensationell zur Vizemeisterschaft führte.