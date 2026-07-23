„Einmal vorne drauf sein“ bei Ratingen 04/19

Ratingen veranstaltet eine Trikotverlosung – Foto: Arno Wirths

Ratingen 04/19 hat seine traditionelle Trikotverlosung gestartet, und damit die 14. Auflage der Aktion: Dabei werden nicht Leibchen versteigert, sondern Sponsoren können Lose kaufen, aus denen fünf Gewinner gezogen werden: Der erste Preis ist Werbung auf dem Heimtrikot der ersten Mannschaft, der zweite auf dem Ausweichtrikot. Der dritte Preis ist Trikotwerbung einer Jugendmannschaft, der vierte „Sponsor of the Day“ bei einem Heimspiel der ersten Mannschaft. Als fünften Preis gibt es ein signiertes Trikot des Oberliga-Teams in Wunschgröße.

Abschlussveranstaltung am 7. August

Und so geht es: Wer für ein Werbepaket 1000 Euro zahlt, erhält automatisch ein Los. Es können sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen teilnehmen. Ansprechpartner sind Präsident Jens Stieghorst per Mail an js@ratingen0419.de, sein Stellvertreter Michael Schneider (mi.schneider@ratingen0419.de) sowie Mirco Köstring (marketing@ratingen0419.de) und José Concellon (j.concellon@ratingen0419.de).

Die Abschlussveranstaltung findet am Freitag, 7. August ab 18 Uhr im Sportpark am Götschenbeck statt. Dann wird sich zeigen, wer im Jubiläumsjahr 750 Jahre Stadt Ratingen auf der Brust des größten Klubs der Stadt werben wird. Dann gibt es auch Live-Musik vom Duo um Reinhard Paul sowie von DJ Hai-Life, Speisen und Getränke und Präsentationen des Oberliga-Kaders sowie ausgewählter Jugendteams.