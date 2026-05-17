"Einmal TSV Schlachters, immer TSV Schlachters"

– Foto: TSV Schlachters

Das Trainerduo Martin Fischer und Patrick Kopf hat den TSV Schlachters II zu einem außergewöhnlichen Serienerfolg geführt. In der neu formierten Kreisliga B5 Bodensee steht die Mannschaft mit 48 Punkten uneinholbar an der Tabellenspitze. Trotz der sportlich errungenen Meisterschaft wird das Team sein Aufstiegsrecht jedoch nicht wahrnehmen, während die eigene erste Mannschaft parallel noch um den Titel kämpft.

Der Gewinn einer Meisterschaft löst im Fußball stets tiefe Emotionen aus, doch beim TSV Schlachters II wird der Erfolg mit Bedacht und großem Teamfokus genossen. Das Trainerduo, bestehend aus Martin Fischer und Patrick Kopf, legte nach dem entscheidenden Schritt großen Wert auf das gemeinsame Erlebnis. „Natürlich werden wir die Meisterschaft ordentlich feiern – aber in einem Rahmen, der zu uns passt. Vor allem war es uns wichtig, den Erfolg gemeinsam als Team zu genießen und die Saison mit einem positiven Gefühl abzuschließen“, betont Trainer Martin Fischer gegenüber FuPa. Die ganz großen offiziellen Feierlichkeiten sind derweil noch aufgeschoben, da im Verein noch eine weitere wichtige sportliche Entscheidung aussteht: „Der Empfang beim Bürgermeister und die große Feier stehen noch aus, unsere 1. Mannschaft ist noch voll im Titelrennen.“

Ein historischer Vierfach-Erfolg gegen neue Widerstände

Dass der Titel erneut nach Schlachters wandert, war angesichts der veränderten Rahmenbedingungen in der Liga keineswegs absehbar. Die reformierte Spielklasse verlangte der Mannschaft alles ab. „Unser ursprüngliches Saisonziel war es, oben mitzuspielen und eine konstante Runde zu spielen. Dass es am Ende wieder zur Meisterschaft gereicht hat, ist natürlich etwas Besonderes und keineswegs selbstverständlich. Die neue Ligazusammensetzung hat viele neue Gegner hervorgebracht und ist deutlich ausgeglichener und stärker als in den letzten Jahren“, analysiert Martin Fischer die anspruchsvolle Spielzeit.

Trotz des eigenen Qualitätsbewusstseins übertraf das Endergebnis die Erwartungen: „Auch wenn wir von Anfang an an unsere Qualität geglaubt haben, haben wir nicht damit gerechnet, zum vierten Mal in Folge den Wimpel nach Schlachters zu holen.“

Die Säulen der meisterlichen Konstanz

In der aktuellen Tabelle der Kreisliga B5 Bodensee spiegelt sich die deutliche Überlegenheit der Mannschaft wider. Mit 48 Punkten aus 19 Spielen und einer Bilanz von 15 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage distanziert der TSV Schlachters II den direkten Verfolger FC Isny II, der bei 33 Punkten aus bereits 20 Spielen steht, entscheidend.

Für Martin Fischer war vor allem das Gefüge innerhalb der Mannschaft ausschlaggebend: „Der entscheidende Faktor war die mannschaftliche Geschlossenheit. Jeder hat seine Rolle angenommen, wir hatten eine sehr hohe Trainingsbeteiligung und sind auch in engen Spielen ruhig geblieben.“ Neben der internen Disziplin profitierte die Reserve auch von der engen Verzahnung innerhalb des Vereins: „Diese Konstanz über die gesamte Saison war letztlich ausschlaggebend und, ehrlich gesagt, auch die Spieler, welche Woche für Woche aus dem Kader der 1. Mannschaft des TSV Schlachters an unser Team abgegeben wurden.“

Spitzenwerte in der Offensive und Defensive

Die sportliche Bilanz des Meisters zeigt ein perfekt ausbalanciertes Team, das in beiden Extremen des Spiels die Liga anführt. Laut dem statistischen Klassement stehen einer Torausbeute von 68 Treffern lediglich 18 Gegentore gegenüber. Martin Fischer hebt hierbei die aktuellen Zwischenwerte hervor: „Ganz klar der Teamgeist. Dazu kommt eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Kräften, eine hohe Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten das Tor zu treffen bzw. keins zuzulassen.“

Der bewusste Verzicht auf den Aufstieg

Trotz des sportlich errungenen Rechts, in die Kreisliga A aufzusteigen, hat sich die Vereinsführung zu einem ungewöhnlichen, aber logischen Schritt entschlossen. Geographische und strukturelle Gründe gaben hierbei den Ausschlag. Auf die Frage nach dem Aufstieg entgegnete Martin Fischer unmissverständlich: „Nein, wir werden das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen. Sollte der Aufstieg unserer 1. Mannschaft nicht klappen, müssten wir in die A1 wechseln, das macht aus der bayerischen Bodensee-Ecke keinen Sinn.“

Somit verbleibt das Team in der gewohnten Umgebung. Für den feierlichen Ausklang der aktuellen Runde ist bereits gesorgt: „Eine gemeinsame Abschlussaktion ist geplant. Die Details sind aber noch in Abstimmung – wichtig ist vor allem, dass wir die Saison gemeinsam ausklingen lassen.“ Ein spezieller Dank des Trainers ging dabei an Sport Roman für die Unterstützung bei den Meistershirts.

Personelle Kontinuität und ein schmerzhafter Abschied

Für die kommende Spielzeit setzt der Verein auf die bewährte Treue seiner Aktiven, muss jedoch an der Seitenlinie einen herben Verlust verkraften. „Grundsätzlich ist es unser Ziel, den erfolgreichen Kader weitestgehend zusammenzuhalten. Die Erfahrung aus den letzten Jahren ist: Einmal TSV Schlachters, immer TSV Schlachters. Abgänge sind selten“, erklärt Martin Fischer.

Dennoch wird sich das eingespielte Trainerduo auflösen, da Patrick Kopf aus privaten Gründen aufhört. Martin Fischer richtete bewegte Worte an seinen Partner: „Ich möchte an dieser Stelle ein riesiges Kompliment an Patrick Kopf richten, er hat mit mir zusammen die Mannschaft geführt und auch den größeren Anteil eingebracht. Patrick Kopf hat aus privaten Gründen seinen Rückzug bereits bekannt gegeben – Patrick Kopf, du wirst uns fehlen. Toller Typ mit viel Herz und Leidenschaft für den TSV Schlachters – war eine geile Zeit mit dir.“

Ein großes Lob für das Vereinsumfeld

Der Erfolg der Mannschaft wäre ohne die Unterstützung zahlreicher Helfer und die Kooperation innerhalb des Vereins nicht möglich gewesen. Martin Fischer vergaß in seiner Stunde des Erfolgs keinen der Beteiligten: „Andrea, unsere Physio, hat sich nicht nur um die 1. Mannschaft gekümmert, sondern war auch für Team 2 immer greifbar – vielen lieben Dank.“

Ein besonderes Lob ging auch an das Trainergespann der ersten Mannschaft: „Das Trainergespann der 1. Mannschaft, Marco Haller und Michael Pelko, hat zu jeder Zeit die 2. Mannschaft voll und ganz unterstützt und auch eigene Interessen hintenangestellt – das sind zwei super Teamplayer, die den ganzen Verein unterstützen – echte Klasse, die Männer.“ Zudem bedankt sich Martin Fischer beim Rasenteam um Mane Schmid, der Frauenmannschaft sowie der A- und B-Jugend für die "großartige Unterstützung an den Spieltagen".

Lobende Worte für die gelungene Spielklassenreform

Abschließend zieht Martin Fischer ein überaus positives Fazit bezüglich der Verbandsarbeit im Bezirk Bodensee, die im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt hatte. Für die kommende Saison 2026/2027 gilt es, die eigene Identität zu bewahren, während man die Reformen ausdrücklich begrüßt: „Wichtig ist, dass wir unsere Philosophie beibehalten und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist auch, ob unsere 1. Mannschaft den Sprung in die Bezirksliga packt. Grundsätzlich ist die neue B5 eine super Liga – ein großes Kompliment an den ganzen Bezirksvorstand aus dem Bezirk Bodensee inklusive des Spielleiters. Die Spielklassenreform wurde richtig gut umgesetzt, und insbesondere die Reduzierung auf zwei A-Klassen hat einen deutlichen Qualitätsgewinn gebracht. Großen Respekt von meiner Seite – im Vorfeld wurde viel diskutiert und Szenarien aufgebaut, in meiner Wahrnehmung war die Reform ein toller Erfolg.“